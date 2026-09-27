Durante octubre se realizará la 17° edición del Festival de Aves

La iniciativa coincide con la llegada de aves playeras migratorias a la zona y busca acercar a la comunidad al conocimiento de las especies que habitan y atraviesan el territorio fueguino, además de promover el cuidado de las costas y los ambientes naturales.

Las actividades comenzarán del 5 al 9 de octubre, de 10 a 14 horas, con el ciclo de charlas “Recibiendo a las aves playeras”, orientado a conocer las especies migratorias que llegan cada año a la zona y la importancia de conservar los ambientes que forman parte de sus recorridos.

Del 13 al 16 de octubre se desarrollarán propuestas recreativas destinadas a niñas y niños, mientras que del 19 al 23 habrá charlas y actividades vinculadas al cambio climático y su impacto sobre los ecosistemas de la región.

El cierre será del 26 al 30 de octubre, con visitas guiadas a Costa Norte, Laguna de los Patos, Laguna Sur, Punta Popper y Cabo Domingo. Los recorridos incluyen transporte.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa en el Centro de Interpretación Ambiental o a través de los canales informados por la organización.