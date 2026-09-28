Lechman apuntó al déficit provincial y advirtió que el desorden de las cuentas termina golpeando a todos los fueguinos

El legislador Jorge Lechman cuestionó el manejo de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que el desequilibrio financiero ya no puede analizarse únicamente como un problema interno del Estado. Advirtió que sus consecuencias terminan trasladándose a los salarios, los servicios, el comercio y la actividad privada de Tierra del Fuego.
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El planteo se da en medio de un escenario financiero complejo. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un déficit cercano a los $138.000 millones, una cifra que vuelve a poner en discusión la relación entre los ingresos de la Provincia y el nivel de gastos.

“Si recibís 100 y gastás 1.500, en algún momento te cierran el grifo”, graficó Lechman al referirse a la dependencia de recursos externos. Según explicó, cualquier administración que sostiene durante demasiado tiempo un nivel de gastos muy superior a sus ingresos termina enfrentando un límite.

Para el legislador, esa situación ya tiene consecuencias concretas. Mencionó la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales y puso como ejemplo a la Policía, la docencia y el sector de la salud. Pero remarcó que el problema no termina allí, porque una provincia con dificultades financieras también resiente el consumo, la actividad comercial, la inversión y el empleo privado.

Lechman también reclamó una relación institucional madura con el Gobierno nacional. Sostuvo que las diferencias políticas e ideológicas pueden existir, pero no deberían impedir la búsqueda de respuestas para Tierra del Fuego. “Con la ideología no se come”, resumió.

En ese sentido, defendió la presencia del Estado, aunque planteó la necesidad de ordenar las cuentas y generar condiciones para ampliar la actividad productiva y el empleo genuino. “El Estado tiene que estar presente, por supuesto. El Estado es fundamental”, afirmó, al tiempo que insistió en que la provincia necesita producir más y fortalecer el trabajo privado.

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