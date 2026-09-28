La Expo Emprendiendo y el Mercado Concentrador vuelven este fin de semana al Cochocho Vargas

Emprendedores y productores locales volverán a reunirse este sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Polideportivo Municipal Cochocho Vargas, donde se realizará una nueva edición de la Expo Emprendiendo junto al Mercado Concentrador. La actividad se desarrollará de 14 a 20 horas durante ambas jornadas.
Ushuaia28/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La propuesta reunirá distintos puestos con productos y emprendimientos de la ciudad, en un espacio pensado para acercar la producción local a los vecinos y generar nuevas oportunidades de comercialización.

Quienes se acerquen podrán recorrer los stands, conocer las propuestas de los participantes y acompañar el movimiento de la economía local durante todo el fin de semana.

Además, entre las 14 y las 15 horas se implementará la denominada Hora Silenciosa, con una reducción de los estímulos sonoros para facilitar la participación de personas que necesiten un ambiente de mayor tranquilidad.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, como parte de las acciones destinadas a acompañar y dar visibilidad a emprendedores y productores locales.

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