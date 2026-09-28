Vuoto cuestionó la reforma de Zona Fría: “Es un recorte encubierto que va directo al bolsillo de nuestras familias”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó los cambios introducidos en el Régimen de Zona Fría y advirtió que la nueva forma de aplicar la bonificación tendrá impacto sobre las facturas de gas de los usuarios fueguinos. El planteo apunta a que el descuento del 50% quedaría limitado al precio del gas, mientras que otros componentes de la boleta pasarían a abonarse sin esa reducción.
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“Que no nos engañen con tecnicismos: mantener el descuento del 50% solo en el precio del gas de origen, pero cobrarnos el transporte, la distribución y los impuestos a valor pleno, es un recorte encubierto que va directo al bolsillo de nuestras familias”, sostuvo Vuoto.

El jefe comunal también puso el foco en las condiciones particulares de Tierra del Fuego, donde el consumo de gas está directamente relacionado con las bajas temperaturas y la necesidad de calefacción durante buena parte del año. En ese sentido, sostuvo que la discusión no puede darse bajo los mismos parámetros que en otras regiones del país.

Vuoto remarcó que en Ushuaia la temperatura media de julio se ubica en torno a los 2,3 grados y señaló que los niveles de consumo residencial responden precisamente a esas condiciones climáticas. “En Ushuaia el gas no se usa para cocinar: se usa para vivir”, afirmó.

Para el intendente, el alcance de la reforma no se limita solamente al valor de las tarifas, sino que también puede tener consecuencias sobre el arraigo, la actividad económica y el desarrollo de la provincia.

“El gas en Ushuaia no es un beneficio ni un privilegio, es una necesidad básica para sobrevivir y producir en el sur”, sostuvo, y vinculó además la cuestión energética con la soberanía y la permanencia de población en Tierra del Fuego.

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