Perez cuestionó los cambios en el régimen de Zona Fría: “El gas es una necesidad básica en Tierra del Fuego”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó los cambios aprobados por el Congreso y pidió explicar con claridad cuál será el impacto sobre los usuarios fueguinos. Según señaló, el beneficio dejará de aplicarse sobre componentes importantes de la factura.

Hasta ahora, la bonificación alcanza aproximadamente al 89% de los componentes del servicio, incluidos el precio del gas, el transporte y la distribución. Con la reforma, el descuento se aplicará únicamente sobre el precio del gas, que representa alrededor del 68% de la factura tomada como referencia para las estimaciones.

De acuerdo con el análisis difundido, si se conserva una bonificación del 50%, solamente el cambio en la base de cálculo podría generar un aumento estimado de entre 18,9% y 23,6%. El impacto final dependerá del consumo, la categoría y la composición de cada factura.

Perez también advirtió sobre otro punto de la nueva normativa: el porcentaje de bonificación dejará de quedar garantizado por ley y su definición pasará al Poder Ejecutivo Nacional. Bajo distintos escenarios analizados, una reducción del beneficio al 40% podría llevar el aumento al 31,2%, mientras que con una bonificación del 30% podría alcanzar el 43,4%. Se trata de proyecciones y no de incrementos definitivos.

“En nuestra provincia el gas no es un lujo ni un consumo que una familia pueda decidir eliminar. Es calefacción, es calidad de vida y es una necesidad básica durante gran parte del año”, sostuvo el intendente.

La reforma fue convertida en ley por el Senado el 24 de septiembre con 38 votos afirmativos, 8 negativos y 26 ausencias. Entre quienes la acompañaron estuvieron los senadores fueguinos de La Libertad Avanza Agustín Coto y Belén Monte de Oca, decisión que también fue cuestionada por Perez.

El alcance definitivo del cambio quedará atado ahora a la reglamentación y, especialmente, al porcentaje de bonificación que establezca el Gobierno nacional.