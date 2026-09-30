Río Grande llevó la Vigilia por Malvinas a la Feria Internacional de Turismo y busca posicionarla como atractivo nacional

Durante las jornadas abiertas al público, el stand riograndense concentró su propuesta en la historia y el significado de la Vigilia, una de las expresiones más arraigadas de la identidad de la ciudad. La intención del Municipio es incorporarla progresivamente a circuitos turísticos y culturales que permitan ampliar su alcance más allá de Tierra del Fuego.

La participación incluyó una charla del veterano de guerra Bernardo Ferreyro, integrante del Centro de Veteranos de Malvinas en la Memoria, y posteriormente un encuentro con Juan Rattenbach, secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta también incorporó productos fueguinos. Emprendedores del Mercado del Atlántico participaron con elaboraciones de Cerveza Klatue, Gin Gandhi, Zorro Viejo y chocolates Chinoa, con el objetivo de mostrar parte de la oferta gastronómica y productiva de Río Grande.

Otro de los puntos presentados fue la incorporación de la ciudad a la guía de la Ruta 3 del Automóvil Club Argentino, una iniciativa vinculada especialmente con el turismo en motorhome y los recorridos terrestres por la Patagonia.

Durante la feria también se firmó un convenio de colaboración con Puerto Santa Cruz para vincular la Fiesta Provincial del Róbalo de Río Grande con la Fiesta Nacional del Róbalo que se realiza en esa localidad. La edición riograndense está prevista para los días 28 y 29 de noviembre y los ganadores podrán participar de la competencia santacruceña con los gastos cubiertos.

Con esa agenda, Río Grande buscó instalar en la principal vidriera turística del país una oferta que combina Malvinas, gastronomía, pesca deportiva y los viajes por la Ruta 3, con la Vigilia como principal carta de presentación.