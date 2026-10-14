Malvinas: Perez cuestionó negocios en Punta Arenas y advirtió que el Reino Unido busca “dañar la hermandad” entre Argentina y Chile

A raíz de esta situación, Perez envió una nota formal al embajador de la República de Chile en Argentina, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera, para plantear su rechazo a este tipo de encuentros.

“El Reino Unido, una vez más, intentando dañar la hermandad de nuestras naciones”, sostuvo el intendente al referirse a la iniciativa.

Perez remarcó la relación histórica entre Argentina y Chile y destacó especialmente el vínculo existente en Tierra del Fuego. “Chile es nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro aliado estratégico. En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común”, afirmó.

En ese marco, advirtió que las actividades empresariales que se desarrollan en Punta Arenas “terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras Islas Malvinas”.

El intendente también señaló que este tipo de acciones afectan el proceso de integración construido entre ambos países. “Esas actividades van en contra de todo lo que, desde hace décadas y décadas, costó tanto construir juntos entre argentinos y chilenos”, expresó.

Perez sostuvo además que la Causa Malvinas forma parte de la identidad fueguina y está vinculada a la defensa de la soberanía, los recursos naturales y los intereses comerciales argentinos.

Finalmente, solicitó que su planteo sea puesto en conocimiento de las autoridades nacionales de Chile, con el objetivo de preservar la relación histórica entre ambos países frente a iniciativas que, según advirtió, favorecen a quienes ocupan ilegalmente las Islas Malvinas.