Martín Perez recorrió la muestra de fin de año del Centro Cultural Alem, donde los participantes expusieron los trabajos realizados durante el ciclo 2026.

En los últimos seis años, el Municipio incorporó 18 nuevas propuestas culturales, ampliando las posibilidades de formación en música, danza, teatro, cerámica, fotografía, bordado y confección, entre otras disciplinas.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el esfuerzo de quienes, además de cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares, dedican parte de su tiempo a capacitarse y desarrollar nuevos proyectos.

Perez remarcó la importancia de sostener estos espacios ante la difícil situación económica que atraviesan muchas familias, especialmente aquellas que buscan generar ingresos adicionales mediante emprendimientos propios.

“Creemos en un Estado que acompaña el esfuerzo de su gente y que trabaja para abrir nuevas oportunidades”, expresó el intendente.