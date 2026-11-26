Más de 1.100 vecinos finalizaron sus capacitaciones laborales en Río Grande
La Municipalidad de Río Grande realizó el cierre anual de la Escuela Municipal de Emprendedores, que durante este año contó con 1.110 egresados. De ese total, más de 700 se formaron a través de las capacitaciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo.
La oferta incluyó cursos de reparación de electrodomésticos y placas electrónicas, gastronomía, producción textil, hidroponía, actividades rurales y servicios.
Durante 2026, el Municipio trabajó junto a empresas e instituciones del sector productivo y avanzó en un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para otorgar respaldo académico a las certificaciones.
El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó la importancia de vincular los conocimientos adquiridos con oportunidades concretas de trabajo y generación de ingresos para las familias riograndenses.
La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Martín Pérez para fortalecer la producción local y acompañar a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios emprendimientos.