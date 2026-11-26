La Municipalidad de Río Grande realizó el cierre anual de la Escuela Municipal de Emprendedores, que durante este año contó con 1.110 egresados. De ese total, más de 700 se formaron a través de las capacitaciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Productivo.

La oferta incluyó cursos de reparación de electrodomésticos y placas electrónicas, gastronomía, producción textil, hidroponía, actividades rurales y servicios.

Durante 2026, el Municipio trabajó junto a empresas e instituciones del sector productivo y avanzó en un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para otorgar respaldo académico a las certificaciones.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó la importancia de vincular los conocimientos adquiridos con oportunidades concretas de trabajo y generación de ingresos para las familias riograndenses.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Martín Pérez para fortalecer la producción local y acompañar a quienes buscan incorporarse al mercado laboral o desarrollar sus propios emprendimientos.