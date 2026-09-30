Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos y recursos por $239.505 millones. La iniciativa contempla una suba nominal del 21%, mantiene la obra pública como uno de los ejes de gestión e incorpora bonificaciones impositivas y planes de pago en medio de un escenario atravesado por la pérdida de empleo industrial y la caída de los ingresos familiares.
Río Grande 30/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El proyecto fue presentado este miércoles y comenzará ahora su discusión en el Concejo Deliberante. Según la propuesta oficial, uno de los puntos centrales será el esquema tributario previsto para el próximo año.

Entre las medidas incluidas aparece una bonificación del 30% para unos 17.000 contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día. También se propone una reducción del 60% sobre la Unidad Fiscal, que quedaría fijada en $508.

Para quienes mantienen deudas con el Municipio, el Ejecutivo plantea planes de regularización de hasta 12 cuotas sin necesidad de tarjeta de crédito. Además, el proyecto prevé eliminar intereses para quienes opten por el pago anual, un beneficio que podría alcanzar a aproximadamente 10.000 contribuyentes.

La obra pública tendrá otro lugar relevante dentro de la planificación. El Municipio proyecta ejecutar 37 obras durante 2027, entre intervenciones viales, saneamiento, infraestructura y generación de suelo urbano. La administración de Pérez sostiene que ese esquema también apunta a mantener actividad entre trabajadores, proveedores y comercios locales.

En materia social, el presupuesto contempla $18.682 millones para la red municipal de salud, que actualmente cuenta con 15 dispositivos territoriales, y otros $6.670 millones destinados a asistencia alimentaria. También se prevén recursos para políticas vinculadas con educación, personas mayores, infancias y acompañamiento social.

Otro de los puntos que el Municipio puso sobre la mesa es la deuda por coparticipación. De acuerdo con los números presentados por la administración municipal, al 31 de agosto existían $16.119,4 millones pendientes de transferencia y durante 2026 esa deuda se habría triplicado.

El cálculo general para 2027 toma como referencia una proyección del 21% y deja planteada ahora la discusión política en el Concejo Deliberante, que deberá analizar de qué manera Río Grande distribuirá los $239.505 millones previstos para el próximo año.

Te puede interesar
Lo más visto
md - 2026-09-27T222044.836

Refuerzan la limpieza de calles en Ushuaia por el polvo tras la temporada invernal

Shelknamsur
Ushuaia27/09/2026
Cuadrillas municipales y personal de Agrotécnica Fueguina realizaron nuevas tareas en distintos sectores de la ciudad para reducir la tierra acumulada en la calzada después del invierno. Los operativos se concentraron en Prefectura Naval y Fuegia Basket y continuarán durante las próximas semanas, siempre que acompañen las condiciones climáticas.
20260928231243_campana-5

Provincia Grande empezó a mover sus fichas para 2027 y busca ampliar su armado hacia Ushuaia

Shelknamsur
Política29/09/2026
Provincia Grande comenzó a delinear su estrategia de cara a 2027 y ya trabaja en la construcción de un frente provincial con base en Río Grande, articulación con Tolhuin y la intención de sumar sectores de Ushuaia. El secretario de Gobierno riograndense, Gastón Díaz, confirmó además las coincidencias políticas del espacio con el proyecto nacional que encabeza Axel Kicillof.
md - 2026-09-30T210424.733

Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos y recursos por $239.505 millones. La iniciativa contempla una suba nominal del 21%, mantiene la obra pública como uno de los ejes de gestión e incorpora bonificaciones impositivas y planes de pago en medio de un escenario atravesado por la pérdida de empleo industrial y la caída de los ingresos familiares.
md - 2026-09-30T211545.801

Vuoto cruzó a Mirgor por los nuevos despidos y reclamó que reincorpore a los trabajadores

Shelknamsur
Ushuaia30/09/2026
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó a Mirgor luego de que la empresa comunicara alrededor de 130 nuevas desvinculaciones en Río Grande y reclamó que revierta los despidos, cumpla con las obligaciones pendientes y abra una instancia de negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión empresarial se conoció pocos días después de finalizada la conciliación obligatoria.
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 