Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

El proyecto fue presentado este miércoles y comenzará ahora su discusión en el Concejo Deliberante. Según la propuesta oficial, uno de los puntos centrales será el esquema tributario previsto para el próximo año.

Entre las medidas incluidas aparece una bonificación del 30% para unos 17.000 contribuyentes que mantengan sus obligaciones al día. También se propone una reducción del 60% sobre la Unidad Fiscal, que quedaría fijada en $508.

Para quienes mantienen deudas con el Municipio, el Ejecutivo plantea planes de regularización de hasta 12 cuotas sin necesidad de tarjeta de crédito. Además, el proyecto prevé eliminar intereses para quienes opten por el pago anual, un beneficio que podría alcanzar a aproximadamente 10.000 contribuyentes.

La obra pública tendrá otro lugar relevante dentro de la planificación. El Municipio proyecta ejecutar 37 obras durante 2027, entre intervenciones viales, saneamiento, infraestructura y generación de suelo urbano. La administración de Pérez sostiene que ese esquema también apunta a mantener actividad entre trabajadores, proveedores y comercios locales.

En materia social, el presupuesto contempla $18.682 millones para la red municipal de salud, que actualmente cuenta con 15 dispositivos territoriales, y otros $6.670 millones destinados a asistencia alimentaria. También se prevén recursos para políticas vinculadas con educación, personas mayores, infancias y acompañamiento social.

Otro de los puntos que el Municipio puso sobre la mesa es la deuda por coparticipación. De acuerdo con los números presentados por la administración municipal, al 31 de agosto existían $16.119,4 millones pendientes de transferencia y durante 2026 esa deuda se habría triplicado.

El cálculo general para 2027 toma como referencia una proyección del 21% y deja planteada ahora la discusión política en el Concejo Deliberante, que deberá analizar de qué manera Río Grande distribuirá los $239.505 millones previstos para el próximo año.