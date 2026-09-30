Vuoto cruzó a Mirgor por los nuevos despidos y reclamó que reincorpore a los trabajadores

Vuoto volvió a intervenir públicamente en el conflicto a través de una carta abierta y de sus redes sociales. Recordó que semanas atrás ya había pedido a la compañía que reincorporara a los trabajadores despedidos y buscara una salida mediante el diálogo con el gremio metalúrgico.

El jefe comunal cuestionó además la forma en la que algunos trabajadores tomaron conocimiento de su desvinculación. Según señaló, empleados con años de antigüedad llegaron a la planta para cumplir con su jornada laboral y encontraron bloqueadas sus tarjetas de acceso.

El intendente también vinculó la situación de la industria fueguina con la apertura de importaciones y la reducción de aranceles impulsadas por el Gobierno nacional, aunque diferenció ese escenario de las decisiones adoptadas por cada empresa respecto de su personal. También puso el foco en la desvinculación de representantes gremiales.

“Todavía están a tiempo de revertir estos despidos, pagar lo que deben y sentarse con la UOM”, sostuvo Vuoto, quien buscó provincializar el conflicto y planteó que la situación de los trabajadores de Río Grande no debe ser considerada únicamente como un problema de esa ciudad.

La nueva tanda de despidos volvió a tensionar la relación entre Mirgor y la UOM y reabrió la discusión sobre el impacto que atraviesa el sector industrial fueguino, uno de los principales generadores de empleo privado de la provincia.