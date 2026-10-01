Más de 20 instituciones educativas conocieron la Chacra Agroexperimental de Río Grande

Representantes de establecimientos de distintos niveles recorrieron el espacio municipal “Germán Asencio”. La propuesta busca vincular a las escuelas con proyectos relacionados con producción de alimentos, ambiente, tecnología e investigación.
Río Grande 01/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de 20 instituciones educativas de Río Grande participaron de una jornada de trabajo en la Chacra Agroexperimental Municipal “Germán Asencio”, recientemente inaugurada, con el objetivo de conocer las posibilidades que ofrece el espacio para el desarrollo de proyectos escolares.

Del encuentro participaron equipos directivos y de gestión de establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, además de instituciones de educación especial y de jóvenes y adultos.

Durante la actividad se presentaron distintas alternativas para que estudiantes y docentes puedan utilizar la Chacra como espacio educativo y experimental, mediante visitas, experiencias prácticas, charlas con equipos técnicos y proyectos vinculados con ciencias naturales, ambiente, producción de alimentos, tecnología e innovación.

La iniciativa también busca ordenar las demandas que llegan desde las escuelas por insumos para huertas, capacitaciones, asesoramiento técnico y acompañamiento de distintos proyectos.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, explicó que el objetivo es transformar esos pedidos en una agenda de trabajo permanente con las instituciones educativas y destacó la posibilidad de que los estudiantes puedan conocer de manera directa qué se produce en Río Grande.

Desde el Municipio plantearon además que la Chacra funcionará como un espacio abierto para escuelas, universidades, productores y equipos técnicos, combinando actividades educativas con experiencias vinculadas a la producción y la investigación.

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