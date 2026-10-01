Ushuaia refuerza la limpieza y el mantenimiento de calles y espacios públicos tras el invierno

La Municipalidad puso en marcha trabajos en distintos puntos de la ciudad que incluyen barrido, riego, pintura de cordones y veredas, mantenimiento de garitas, corte de pasto y retiro de residuos.
Ushuaia01/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Con el cierre de la temporada invernal, la Municipalidad de Ushuaia intensificó las tareas de limpieza y mantenimiento en calles, avenidas y espacios públicos de la ciudad.

Los trabajos se concentran en distintos sectores e incluyen barrido y riego para disminuir el polvo acumulado. Las cuadrillas intervinieron sobre la avenida Maipú, en inmediaciones del ex Casino y hacia Prefectura, y también sobre Garramuño, desde la rotonda del CADIC hasta el cartel de Ushuaia.

Las tareas alcanzaron además a Damiana Fique y San Martín, mientras que en otros puntos se avanzó con pintura y reparación de veredas y cordones.

También se realizan trabajos de mantenimiento en las garitas del transporte público, recambio de señalética vial y acondicionamiento de distintos espacios de uso común.

En la plaza Piedrabuena y en inmediaciones del Polideportivo Cochocho se llevaron adelante tareas de corte de pasto y mantenimiento de canteros.

Por su parte, los equipos de Higiene Urbana continúan con el retiro de residuos voluminosos y tareas de limpieza profunda en el sector del camping municipal, con trabajos que se extienden por Alfonsín hasta el Puente de la Mujer.

Desde el Municipio señalaron que el operativo busca recuperar distintos sectores afectados durante el invierno y mejorar las condiciones de circulación y mantenimiento general de la ciudad.

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