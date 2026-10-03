Ushuaia: Zoonosis labró 40 actas por incumplimientos en la tenencia responsable de animales

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del viernes en los barrios Malvinas, Los Fueguinos, Latinoamericano, Bella Vista y Alakalufes, donde personal municipal realizó relevamientos y verificó distintas situaciones vinculadas con animales de compañía.

Como resultado de las recorridas se confeccionaron 40 actas por incumplimientos a la normativa vigente. Desde Zoonosis señalaron que este tipo de operativos continuará en distintos sectores de Ushuaia con el objetivo de reforzar los controles y promover la responsabilidad de los propietarios.

Durante las inspecciones, los agentes también brindan información a los vecinos sobre las obligaciones vinculadas al cuidado de los animales y las herramientas disponibles para regularizar cada situación.

Entre las medidas que impulsa el área municipal se encuentran la identificación de los animales, la castración y el cumplimiento de las pautas establecidas para una tenencia responsable.