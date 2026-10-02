Ushuaia tendrá este sábado su primera Expo Café en la Casa Beban

Durante la jornada habrá distintos stands en los que el público podrá conocer variedades, orígenes, métodos y diferentes formas de preparación. También está prevista una cata de café a las 17 horas a cargo de Cofi Jaus, una charla de Hain, sorteos de Citadino y música de Agus Zep.

La iniciativa apunta a acompañar el crecimiento que viene teniendo el café de especialidad en la ciudad y generar un espacio de encuentro entre quienes trabajan en el sector y el público.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó la participación de cafeterías, tostadores y emprendimientos locales, y señaló además el vínculo que este movimiento viene generando con distintas expresiones artísticas de Ushuaia.

Desde el Municipio indicaron que la propuesta también busca aprovechar los espacios culturales e históricos de la ciudad para promover actividades abiertas a la comunidad y dar visibilidad a los emprendimientos locales.