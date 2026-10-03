Río Grande tendrá un fin de semana con ferias, cultura y mountain bike

Una de las alternativas será la muestra “Siguiendo la ruta de la Aeroposta, 10 años después”, que podrá visitarse este sábado de 15 a 18 horas en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. La exposición reúne fotografías de Luis Soler y propone un recorrido por la historia de los primeros vuelos que conectaron la Patagonia. También incluye objetos y documentación vinculados con integrantes de la antigua Aeroposta.

Durante el sábado y el domingo también funcionará el Mercado del Atlántico, en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El espacio abrirá de 16 a 20 horas y contará con productos de emprendedores, artesanos y productores locales.

En el mismo lugar permanecerá abierto el Paseo Canto del Viento, con propuestas de artesanos, manualistas y distintos emprendimientos de la ciudad.

La actividad deportiva tendrá como protagonista al Campeonato Infantil de Mountain Bike, que se realizará este sábado desde las 14 horas en el circuito ubicado en Córdoba y Gálvez. Las inscripciones serán presenciales y podrán realizarse el mismo día de la competencia.

Las propuestas forman parte de la agenda organizada para el fin de semana y están destinadas a vecinos y familias que busquen distintas alternativas para recorrer la ciudad.