Río Grande tendrá un fin de semana con ferias, cultura y mountain bike

La ciudad tendrá este fin de semana distintas propuestas culturales, recreativas y comerciales, con actividades gratuitas distribuidas en varios puntos de la ciudad. La agenda incluye muestras históricas, espacios para emprendedores y una competencia infantil de mountain bike.
Río Grande 03/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Una de las alternativas será la muestra “Siguiendo la ruta de la Aeroposta, 10 años después”, que podrá visitarse este sábado de 15 a 18 horas en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. La exposición reúne fotografías de Luis Soler y propone un recorrido por la historia de los primeros vuelos que conectaron la Patagonia. También incluye objetos y documentación vinculados con integrantes de la antigua Aeroposta.

Durante el sábado y el domingo también funcionará el Mercado del Atlántico, en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El espacio abrirá de 16 a 20 horas y contará con productos de emprendedores, artesanos y productores locales.

En el mismo lugar permanecerá abierto el Paseo Canto del Viento, con propuestas de artesanos, manualistas y distintos emprendimientos de la ciudad.

La actividad deportiva tendrá como protagonista al Campeonato Infantil de Mountain Bike, que se realizará este sábado desde las 14 horas en el circuito ubicado en Córdoba y Gálvez. Las inscripciones serán presenciales y podrán realizarse el mismo día de la competencia.

Las propuestas forman parte de la agenda organizada para el fin de semana y están destinadas a vecinos y familias que busquen distintas alternativas para recorrer la ciudad.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
LOLI-1024x707

Löffler propone reconocer con una jubilación diferencial la tarea del personal de salud

Shelknamsur
Legislatura 29/09/2026
El legislador provincial Damián “Loli” Löffler presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial 561 y establecer un régimen jubilatorio diferencial para trabajadores del sistema público de salud de Tierra del Fuego. La propuesta contempla la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 55 años, con 25 años de servicios y un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.
md - 2026-09-30T210424.733

Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos y recursos por $239.505 millones. La iniciativa contempla una suba nominal del 21%, mantiene la obra pública como uno de los ejes de gestión e incorpora bonificaciones impositivas y planes de pago en medio de un escenario atravesado por la pérdida de empleo industrial y la caída de los ingresos familiares.
md - 2026-09-30T211545.801

Vuoto cruzó a Mirgor por los nuevos despidos y reclamó que reincorpore a los trabajadores

Shelknamsur
Ushuaia30/09/2026
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó a Mirgor luego de que la empresa comunicara alrededor de 130 nuevas desvinculaciones en Río Grande y reclamó que revierta los despidos, cumpla con las obligaciones pendientes y abra una instancia de negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión empresarial se conoció pocos días después de finalizada la conciliación obligatoria.
md - 2026-09-30T212056.348

Río Grande abrió la inscripción a un programa gratuito de atención integral para mayores de 60 años

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para un nuevo programa de atención integral destinado a personas mayores de 60 años, tengan o no obra social. La propuesta comenzará a funcionar el lunes 5 de octubre e incluirá controles médicos, enfermería, nutrición, odontología, análisis de laboratorio y derivaciones a distintas especialidades según cada caso.
md - 2026-09-30T214605.567

Río Grande llevó la Vigilia por Malvinas a la Feria Internacional de Turismo y busca posicionarla como atractivo nacional

Shelknamsur
Nacionales30/09/2026
El Municipio de Río Grande participó de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo, donde eligió a la Vigilia por Malvinas como eje principal de su propuesta para promocionar la ciudad ante visitantes, operadores y prestadores de distintos puntos del país y del exterior. La estrategia apunta especialmente a 2027, cuando se cumplirán 45 años de la Guerra de Malvinas.