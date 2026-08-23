Ushuaia recordó el Éxodo Jujeño con un acto y la tradicional quema simbólica

Ushuaia se sumó este fin de semana a la conmemoración por el 214° aniversario del Éxodo Jujeño, la histórica retirada encabezada por el pueblo de Jujuy en 1812 por orden del general Manuel Belgrano, en medio del avance de las tropas realistas.

El acto se desarrolló en la Plaza General Manuel Belgrano y fue organizado por la Agrupación Tradicionalista Jujeña “Tacita de Plata”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia. Como ocurre cada año, uno de los momentos centrales fue la tradicional quema simbólica, en recuerdo de aquellos pobladores que abandonaron sus hogares y destruyeron bienes y cultivos antes de marchar hacia Tucumán para evitar que quedaran en manos del enemigo.

De la ceremonia participaron el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos de Malvinas, Dante Asili; el concejal Gabriel De La Vega; el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, Guillermo Llorente, además de representantes de asociaciones gauchas y vecinos.

Durante el encuentro, Ferreyra destacó la vigencia histórica de aquella decisión colectiva y vinculó el recuerdo del Éxodo con la defensa de la soberanía y la identidad nacional.

Por su parte, Patricia Lamas, presidenta de “Tacita de Plata”, puso el acento en el sacrificio realizado por hombres y mujeres que hace más de dos siglos dejaron todo atrás ante una decisión que resultaría clave para la estrategia militar de Belgrano.

A más de 200 años de aquella marcha, la comunidad jujeña volvió a mantener viva en Ushuaia una historia que excede los límites de una provincia: la de un pueblo entero que, frente al avance realista, decidió abandonar lo suyo antes que entregárselo al enemigo.