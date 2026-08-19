Ushuaia abrió la inscripción para una nueva edición de Expo Emprendiendo

La Municipalidad de Ushuaia abrió la convocatoria para una nueva edición de Expo Emprendiendo, una feria destinada a generar un espacio de venta y exposición para pequeños productores y emprendedores de la ciudad.

La actividad tendrá lugar durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre en el microestadio Cochocho Vargas, donde los participantes podrán ofrecer directamente sus productos al público y dar a conocer los proyectos que desarrollan en Ushuaia.

La convocatoria está dirigida a emprendedores y emprendedoras locales. Para participar será necesario completar previamente el formulario habilitado por el Municipio y la incorporación quedará sujeta a la disponibilidad de lugares y a las condiciones previstas para esta edición.

Expo Emprendiendo se convirtió en una de las alternativas utilizadas para reunir en un mismo espacio a quienes producen y comercializan a pequeña escala, permitiéndoles llegar a nuevos clientes sin intermediarios.

En un escenario donde sostener un emprendimiento se vuelve cada vez más desafiante, estas ferias también funcionan como una vidriera para una parte de la economía local que encuentra en la producción propia una fuente de ingresos.

Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario dispuesto por la Municipalidad de Ushuaia.