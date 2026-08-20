Prefectura abrió inscripciones para incorporar técnicos y enfermeros con vacantes en Ushuaia

La Prefectura Naval Argentina abrió un nuevo concurso para incorporar personal subalterno al Cuerpo Auxiliar durante 2026, una convocatoria que incluye distintas vacantes para prestar servicios en Ushuaia.

El llamado comenzó el 18 de agosto y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre de 2026 inclusive, según establece el reglamento publicado oficialmente por la fuerza. Todo el trámite deberá realizarse de manera virtual a través del Portal de Inscripciones de Prefectura.

Para la capital fueguina aparecen cinco especialidades:

Enfermero Profesional.

Técnico en Gestión y Administración Pública.

Técnico Electrónico.

Técnico Electricista.

Técnico Mecánico Electricista o Electromecánico.

El listado oficial de vacantes confirma expresamente a Ushuaia, Tierra del Fuego, como uno de los destinos previstos para esas cinco áreas.

Entre los requisitos generales, los aspirantes deberán ser argentinos nativos o por opción y tener entre 18 y 28 años al 18 de agosto de 2026, fecha en la que se abrió la inscripción. Además, tendrán que contar con el título habilitante correspondiente y posteriormente superar las evaluaciones previstas por Prefectura.

Para Enfermería se exige el título terciario de Enfermero Profesional y no se requiere matrícula para presentarse al concurso. En el caso de Gestión y Administración Pública, se admiten distintas tecnicaturas de nivel terciario vinculadas con administración pública, gestión pública, asistencia jurídica, gestión judicial y otras orientaciones previstas en el reglamento.

Para las vacantes técnicas, Prefectura solicita título de Técnico Electrónico, Técnico Electricista o Técnico Mecánico Electricista/Electromecánico, según el puesto. En estos casos se trata de títulos de escuelas técnicas reconocidas oficialmente y tampoco se exige matrícula profesional. Para los electricistas se valorará, aunque no será excluyente, contar con experiencia laboral o capacitaciones relacionadas con la especialidad.

La inscripción tiene siete etapas y requiere cargar documentación personal y académica. Entre los archivos solicitados se encuentran el DNI, una fotografía, declaración jurada, certificado de antecedentes penales, título y certificado analítico, currículum vitae y, cuando corresponda, certificados de especialización. El antecedente penal deberá haber sido emitido desde el 1 de junio de 2026 en adelante.

Una vez revisada y aprobada la documentación, los postulantes quedarán habilitados para avanzar a la etapa de selección.

El concurso contempla un examen escrito, otro oral y una entrevista personal. Tanto la evaluación escrita como la oral deberán aprobarse con una calificación mínima de seis puntos. Quienes sean preseleccionados tendrán posteriormente que realizar los estudios psicotécnicos y médicos establecidos por la institución.

Para Enfermería, la incorporación está prevista dentro del Cuerpo Auxiliar con el grado de cabo primero, mientras que las especialidades técnicas incluidas en el llamado corresponden al ingreso como cabo segundo.

Prefectura también aclara que quienes finalmente sean incorporados tendrán una carga laboral mínima de 35 horas semanales, además de las guardias que correspondan de acuerdo con el destino asignado. La selección para una dependencia determinada tampoco garantiza permanecer en ese lugar durante toda la carrera, ya que los destinos pueden modificarse según las necesidades de la institución.

La convocatoria representa una posibilidad concreta de ingreso a una fuerza federal para personas con formación técnica o profesional que residan en Tierra del Fuego, particularmente porque Ushuaia aparece expresamente incluida entre los destinos que Prefectura busca cubrir en este nuevo llamado.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 25 de septiembre y toda la información oficial —reglamento, títulos admitidos, programas de examen y vacantes— se encuentra publicada en el sitio de la Prefectura Naval Argentina.