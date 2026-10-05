Jóvenes de Ushuaia trabajan en proyectos para enfrentar problemas ambientales de la ciudad

Los encuentros se desarrollaron en el CePLA El Palomar, el Colegio del Sur y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde los participantes trabajaron sobre distintas problemáticas ambientales de la ciudad y comenzaron a transformar esas inquietudes en proyectos concretos.

La modalidad elegida fue la de hackatones climáticas, una dinámica de trabajo que permitió identificar problemas, intercambiar ideas y diseñar posibles soluciones vinculadas con los objetivos del Plan Local de Acción Climática 2030.

De los cuatro talleres surgieron diferentes iniciativas elaboradas por los propios jóvenes, que ahora continuarán su desarrollo dentro de las próximas etapas de la convocatoria.

El programa se lleva adelante a partir del Fondo de Acción Climática Juvenil de Bloomberg Philanthropies. Ushuaia fue seleccionada junto a otras 300 ciudades del mundo para participar de esta iniciativa, que busca financiar proyectos ambientales impulsados por jóvenes.