Río Grande realizó una jornada de prevención cardiovascular y capacitación en RCP

En el marco del Día Mundial del Corazón, el Municipio de Río Grande llevó adelante una jornada abierta a la comunidad destinada a promover la prevención de enfermedades cardiovasculares y brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia.
Río Grande 05/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud y estuvo a cargo del Centro Municipal de Salud Nº 4, cuyo personal brindó información sobre los principales cuidados para prevenir enfermedades vinculadas al corazón.

Durante la jornada también participó personal de Defensa Civil, que ofreció una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), una maniobra que puede resultar determinante frente a una emergencia mientras se aguarda la llegada de asistencia médica.

Además, se distribuyó material informativo relacionado con hipertensión arterial y diabetes, dos factores estrechamente vinculados con el riesgo cardiovascular.

La propuesta buscó acercar conocimientos básicos de prevención y respuesta ante emergencias a los vecinos, en una actividad que combinó información sanitaria con prácticas de primeros auxilios.

Últimos artículos
photo_5060343095811050662_y-1

Tierra del Fuego produce apenas el 2% de los huevos que consume

Shelknamsur
Ushuaia07/10/2026
En la provincia se consumen alrededor de 74 millones de huevos por año, mientras que la producción local alcanza apenas 1,4 millones de unidades. La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el intendente Walter Vuoto junto a representantes del sector avícola.
WhentoGetAMammogram_2466x1644

Campaña de mamografías en Ushuaia y Río Grande: días, horarios y requisitos

Shelknamsur
De interés 07/10/2026
Durante octubre, los hospitales públicos de Ushuaia y Río Grande llevan adelante una campaña de mamografías. En Ushuaia será los sábados 10, 17 y 24, de 10 a 17 horas y por orden de llegada; mientras que en Río Grande los turnos se solicitan los jueves a las 8 en la mesa de entrada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. En ambos casos es necesario contar con orden médica.
Te puede interesar
Lo más visto
md - 2026-09-30T211545.801

Vuoto cruzó a Mirgor por los nuevos despidos y reclamó que reincorpore a los trabajadores

Shelknamsur
Ushuaia30/09/2026
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, cuestionó a Mirgor luego de que la empresa comunicara alrededor de 130 nuevas desvinculaciones en Río Grande y reclamó que revierta los despidos, cumpla con las obligaciones pendientes y abra una instancia de negociación con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión empresarial se conoció pocos días después de finalizada la conciliación obligatoria.
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 
WhentoGetAMammogram_2466x1644

Campaña de mamografías en Ushuaia y Río Grande: días, horarios y requisitos

Shelknamsur
De interés 07/10/2026
Durante octubre, los hospitales públicos de Ushuaia y Río Grande llevan adelante una campaña de mamografías. En Ushuaia será los sábados 10, 17 y 24, de 10 a 17 horas y por orden de llegada; mientras que en Río Grande los turnos se solicitan los jueves a las 8 en la mesa de entrada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes. En ambos casos es necesario contar con orden médica.
photo_5060343095811050662_y-1

Tierra del Fuego produce apenas el 2% de los huevos que consume

Shelknamsur
Ushuaia07/10/2026
En la provincia se consumen alrededor de 74 millones de huevos por año, mientras que la producción local alcanza apenas 1,4 millones de unidades. La situación fue analizada durante una reunión encabezada por el intendente Walter Vuoto junto a representantes del sector avícola.