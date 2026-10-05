Río Grande realizó una jornada de prevención cardiovascular y capacitación en RCP

La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud y estuvo a cargo del Centro Municipal de Salud Nº 4, cuyo personal brindó información sobre los principales cuidados para prevenir enfermedades vinculadas al corazón.

Durante la jornada también participó personal de Defensa Civil, que ofreció una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), una maniobra que puede resultar determinante frente a una emergencia mientras se aguarda la llegada de asistencia médica.

Además, se distribuyó material informativo relacionado con hipertensión arterial y diabetes, dos factores estrechamente vinculados con el riesgo cardiovascular.

La propuesta buscó acercar conocimientos básicos de prevención y respuesta ante emergencias a los vecinos, en una actividad que combinó información sanitaria con prácticas de primeros auxilios.