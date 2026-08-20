Estudiantes de Río Grande recolectaron más de cuatro toneladas de botellas plásticas para reciclar

Dieciséis colegios participaron de la primera jornada de “Reciclá y Ganá”, el certamen ambiental impulsado por el Municipio de Río Grande. En el primer pesaje reunieron 4.226 kilos de botellas PET y este sábado sumarán una nueva actividad solidaria junto a la Fundación Garrahan.
Río Grande 20/08/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de cuatro toneladas de botellas plásticas fueron recolectadas por estudiantes secundarios de Río Grande en el inicio de una nueva edición de “Reciclá y Ganá”, una propuesta que combina competencia entre colegios, reciclaje y conciencia ambiental.

La primera Jornada Circular reunió a alumnos de 16 instituciones educativas, que llevaron las botellas PET N.º 1 recolectadas durante las últimas semanas para realizar un primer pesaje.

El resultado fue significativo: 4.226 kilos de plástico recuperado en una sola jornada.

La iniciativa es organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, y busca involucrar a los jóvenes en distintas actividades relacionadas con el reciclaje, la economía circular y el cuidado de la ciudad.

El certamen no termina con la recolección de botellas. Los colegios irán sumando puntos en diferentes jornadas hasta llegar a una instancia final de premiación.

La próxima actividad será este sábado con “Eco-Tapitas”, una jornada organizada junto a Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan. Los equipos deberán clasificar tapas plásticas de acuerdo con sus colores y posteriormente realizar el pesaje del material recuperado.

De esta manera, la competencia incorporará también un componente solidario, ya que las tapitas serán destinadas al trabajo que desarrolla la organización vinculada a la Fundación Garrahan.

La subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, destacó especialmente el nivel de participación alcanzado durante la primera jornada.

“Cada botella de PET que se recupera significa una acción más en favor del cuidado de Río Grande y del ambiente”, señaló la funcionaria.

También remarcó que la participación supera el incentivo propio de una competencia y valoró que jóvenes y familias se involucren directamente en la recuperación de residuos.

El volumen reunido en esta primera instancia deja además un dato concreto: más de cuatro toneladas de plástico que dejaron de convertirse en residuos y pudieron incorporarse a un circuito de recuperación.

La experiencia continuará durante las próximas semanas con nuevas actividades y desafíos para los colegios participantes, que seguirán acumulando puntos hasta la premiación final.

Más allá de quién termine ganando el certamen, la primera jornada ya dejó un resultado difícil de ignorar: cientos de estudiantes lograron recuperar en pocos días una cantidad de plástico equivalente a más de 4.200 kilos, convirtiendo una competencia escolar en una acción ambiental concreta para Río Grande.

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