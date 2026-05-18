LECHMAN LE RESPONDIÓ A CANALS: “CAGONES SON LOS QUE LE QUITAN DERECHOS A LOS FUEGUINOS”

El legislador provincial Jorge Lechman salió al cruce de las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien en medio del debate por la reforma constitucional calificó de “cagones” a quienes cuestionan el proceso impulsado por el Gobierno provincial.
Legislatura 18/05/2026ShelknamsurShelknamsur

A través de un  comunicado, el parlamentario fueguino devolvió las críticas apuntando directamente contra la gestión de Gustavo Melella y el funcionamiento del Ejecutivo provincial.

“Cagones son los que le quitan el subsidio al gas a la gente. Cagones son los que mantienen a la administración pública con sueldos miserables, castigando a policías territoriales, maestros y trabajadores estatales”, expresó Lechman.

El legislador también cuestionó el estado de los servicios públicos y la situación sanitaria de la provincia. “Cagones son los que no arreglan nuestros colegios, los hospitales y tampoco envían los insumos esenciales que faltan”, sostuvo.

En otro tramo del comunicado, Lechman apuntó contra la situación financiera de OSEF y el conflicto por los recursos municipales: “Cagones son los que no transfieren lo que les corresponde a los municipios fueguinos. Cagones son los que vaciaron y destruyeron la obra social estatal. Cagones son los que le quitan la cobertura a afiliados y jubilados en Tierra del Fuego, incluso a pacientes con enfermedades graves como cáncer o leucemia”.

Finalmente, cerró con una crítica directa al oficialismo provincial: “Cagón es el Ejecutivo provincial y sus funcionarios, que gobiernan de espaldas a las necesidades reales de los fueguinos”.

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