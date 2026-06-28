La Municipalidad refuerza la recolección de cartón en los comercios de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y la Dirección de Higiene Urbana, llevó adelante un operativo de recolección de cartón en centros comerciales de la ciudad. La iniciativa forma parte de las acciones orientadas al reciclado, la recuperación de materiales y el fortalecimiento de la economía circular.

El recorrido incluyó comercios ubicados sobre las calles San Martín, Gobernador Paz, Gobernador Deloqui, Maipú y el sector comercial de Kuanip, donde se retiró cartón para su posterior clasificación y acopio en articulación con la Cooperativa K’aux.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que el trabajo se desarrolla junto a la cooperativa y que desde el área de Higiene Urbana se impulsa una recolección diaria en locales comerciales para asegurar que materiales como el cartón sean reciclados y no finalicen en el relleno sanitario.

Ferreyra sostuvo además que la medida se enmarca en la línea de gestión del intendente Walter Vuoto, orientada a fortalecer el cuidado del ambiente y avanzar hacia una ciudad más sustentable.

Desde el Municipio indicaron que quienes quieran conocer más sobre las iniciativas de reutilización, recuperación y reciclado pueden consultar las redes de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y de la Cooperativa K’aux.