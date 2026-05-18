Martín Pérez cuestionó el respaldo de Cancillería a Grossi para la ONU: “No se puede desmalvinizar la política exterior”

El jefe comunal apuntó directamente contra las declaraciones del diplomático sobre la causa Malvinas y advirtió que ese posicionamiento se aleja del reclamo histórico argentino sobre las Islas.

La polémica surgió luego de que Grossi hablara de “desmalvinizar” la relación con el Reino Unido para avanzar en una agenda más pragmática desde el plano diplomático. Sus palabras generaron rechazo en distintos sectores fueguinos, especialmente en Río Grande, una ciudad donde la causa Malvinas ocupa un lugar central en la vida política e institucional.

“Desmalvinicemos la cosa”, expresó Pérez con ironía al referirse a los dichos del funcionario internacional, dejando en claro su desacuerdo con cualquier mirada que implique correr el reclamo soberano de la agenda exterior argentina.

Para el intendente, el planteo no es menor. Considera que detrás de esa postura existe una idea de “bajarle el tono” al reclamo argentino para evitar tensiones con el Reino Unido, algo que en Tierra del Fuego interpretan como un retroceso político y diplomático.

Desde el entorno municipal señalaron además que impulsar a un candidato con ese discurso envía una señal equivocada y remarcaron que la política exterior argentina no puede construirse dejando de lado la defensa de la soberanía.

Pérez recordó que Río Grande mantiene desde hace años una agenda institucional vinculada a la memoria de Malvinas, tanto desde lo educativo como desde lo cultural. La ciudad es sede de la tradicional Vigilia del 2 de Abril y uno de los puntos del país donde el reclamo soberano tiene mayor presencia social.

El intendente también planteó que las relaciones internacionales no pueden manejarse desde la lógica de “esconder” el conflicto por las Islas para evitar incomodidades diplomáticas.

“La soberanía no se negocia ni se guarda en un cajón para quedar bien con otros países”, deslizaron desde el entorno municipal luego de la controversia.

Pérez sostuvo finalmente que acompañar esta candidatura para un cargo internacional de semejante relevancia representa “una equivocación política” y una señal alejada de la posición histórica que la Argentina mantuvo sobre Malvinas en los organismos internacionales.