La única que no se enteró que la reforma cayó fue la pauta oficial

La Legislatura derogó la Ley 1529. La jueza María Cristina Zanini dejó sin efecto el decreto de convocatoria a convencionales constituyentes. Jurídicamente, el proceso quedó sin sustento. Políticamente, quedó condicionado. Pero hay algo que sigue funcionando con admirable perseverancia: la publicidad oficial.

Mientras la reforma acumula reveses institucionales, los avisos continúan apareciendo en distintos medios fueguinos. Pareciera que la pauta no lee el Boletín Oficial, no sigue las sesiones legislativas y tampoco se detiene en las resoluciones judiciales.

La campaña sigue adelante como un tren que perdió las vías pero conserva combustible.

Durante meses se destinaron recursos públicos para convencer a los fueguinos de la necesidad de una reforma constitucional. Hoy la discusión ya ni siquiera pasa por la conveniencia de reformar la Carta Magna. La pregunta es : ¿por qué se sigue pagando publicidad de una convocatoria que ya no existe?

La situación nos traslada al realismo mágico fueguino. La ley no está. El decreto tampoco. Pero los avisos siguen apareciendo puntualmente.

Recordamos en una provincia donde numerosos medios reclaman pagos atrasados desde hace meses, la campaña de la reforma parece haber encontrado un privilegio que la propia reforma no consiguió: seguir viva después de haber quedado sin sustento legal.