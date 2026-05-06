Murió Ted Turner, el magnate que encontró en Tierra del Fuego su refugio para la pesca deportiva y la naturaleza

Durante años, distintas publicaciones internacionales y relevamientos sobre grandes propietarios rurales mencionaron que Turner tenía una estancia en la isla fueguina, además de sus conocidas tierras en Neuquén. Su presencia en la Patagonia nunca estuvo ligada a la exposición pública ni a grandes desarrollos visibles. Por el contrario, el creador de CNN eligió el perfil bajo y una relación mucho más vinculada al contacto con la naturaleza.

La pesca deportiva fue una de las grandes pasiones de Turner. Los ríos fueguinos, considerados entre los más codiciados del mundo para la pesca con mosca, formaban parte de ese atractivo que durante décadas sedujo a empresarios y millonarios extranjeros.

Turner no solo transformó el periodismo televisivo mundial. También construyó una imagen ligada a la conservación ambiental y la protección de grandes territorios naturales. En Estados Unidos llegó a convertirse en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país y trasladó parte de esa lógica a la Patagonia argentina.

Su historia empresarial quedó inevitablemente asociada al nacimiento de CNN en 1980, una señal que rompió todos los esquemas tradicionales de la televisión y cambió la manera de consumir noticias en tiempo real. Lo que inicialmente parecía una apuesta imposible terminó convirtiéndose en uno de los modelos de comunicación más influyentes del planeta.