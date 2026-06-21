Vuoto puso al PJ fueguino en clave nacional: Cristina, unidad y resistencia

Durante el encuentro, el presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, brindó un discurso en el que realizó un recorrido por distintos momentos de la historia argentina y llamó a reflexionar sobre el contexto político y social que atraviesa el país. “La historia la escriben los pueblos o el poder”, expresó al inicio de su intervención, reivindicando la organización popular como herramienta para defender los derechos conquistados.

Vuoto recordó la figura de Manuel Belgrano y sostuvo que la creación de la bandera nacional estuvo ligada a la construcción de una identidad colectiva y de una patria soberana. “Hay que comprender que Manuel Belgrano, cuando crea la bandera, la crea porque el ejército necesitaba una identificación con la cual terminar de cerrar la idea de patria”, señaló ante los presentes.

Al realizar un recorrido por distintos momentos de la historia argentina, afirmó que “todo pueblo que se olvida de su historia está condenado a repetirla” y remarcó la importancia de comprender los procesos históricos para interpretar el presente y proyectar el futuro. Asimismo, destacó la participación de las nuevas generaciones en la militancia y la defensa de los valores democráticos.

Durante su exposición, el titular del PJ fueguino repasó distintos acontecimientos vinculados al movimiento nacional y popular, desde el exilio de Juan Domingo Perón y su regreso al país hasta las luchas protagonizadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sindicales. “Los sindicatos son la columna vertebral del movimiento peronista”, sostuvo, al reivindicar el papel de los trabajadores en la conquista y defensa de derechos.

Vuoto también reivindicó las transformaciones impulsadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. “No le perdonaron que los trabajadores tuvieran más derechos, que los pibes fueran a la universidad, que millones de argentinos pudieran acceder a una vivienda, a un trabajo y a una vida mejor”, expresó. Además, destacó la recuperación de YPF, la reestatización de Aerolíneas Argentinas, las políticas de derechos humanos y el fortalecimiento de la industria nacional.

Al referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “la unidad es entendiendo que se defiende a Cristina porque defendemos las transformaciones de esta patria” y consideró que la ex presidenta continúa siendo una referencia política central para amplios sectores de la sociedad argentina.

Asimismo, afirmó que “lo primero que tenemos que entender es que Cristina tiene que estar en libertad” y agregó que “para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de los sectores más vulnerables primero tuvieron que intentar silenciar a Cristina”. En ese sentido, remarcó que la defensa de la ex mandataria también implica defender las conquistas sociales alcanzadas durante los últimos gobiernos peronistas.

Durante su intervención, Vuoto también cuestionó las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores productivos. “Cuando vemos que las fábricas se cierran, cuando vemos que los trabajadores se quedan sin trabajo y cuando vemos que el salario no alcanza, entendemos la dimensión de lo que está ocurriendo en la Argentina”, manifestó.

En el tramo final de su mensaje, convocó a fortalecer la militancia y la organización territorial. “No permitamos que nos roben los sueños ni la esperanza. Hay que organizarse en cada barrio”, expresó. Y agregó: “Si queremos salir adelante, si queremos cambiar la provincia, si queremos recuperar la patria, hay que volver a recuperar la esperanza”.

La jornada contó además con las intervenciones de Agustín Monzón, referente de la Juventud Peronista, y de Andrea Álvarez, la Secretaria de Inclusión de la departamental Ushuaia del PJ, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación política, la unidad de los sectores populares y la defensa de la democracia. El acto concluyó con una fuerte expresión de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y con el compromiso de continuar promoviendo espacios de organización y militancia en toda la provincia.