Río Grande refuerza la limpieza urbana en barrios y espacios públicos

Las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza integral sobre la calle Rafaela Ishton y sectores aledaños, con trabajos que se extendieron hasta la zona ubicada detrás de Oveja Negra. También hubo intervenciones sobre las calles Wonska, Tolhuin y Nuestra Señora del Milagro, donde se llevó adelante recolección de residuos embolsados, limpieza de veredas, desmalezamiento y acondicionamiento general.

Además, el personal municipal efectuó trabajos sobre calle Elcano, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación peatonal y reforzar el cuidado del entorno urbano.

Las tareas también alcanzaron al Canal Islas Malvinas, ubicado en el sector lindante a la Ruta Nacional N° 3, donde se realizaron labores de limpieza para mantener el espacio en condiciones adecuadas.

En paralelo, se avanzó con trabajos de limpieza y puesta en valor en la plaza ubicada en la intersección de las calles Yaven y Yahalve, un espacio utilizado por familias del sector.