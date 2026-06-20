Río Grande refuerza la limpieza urbana en barrios y espacios públicos

El Municipio de Río Grande continúa con los trabajos de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones en la zona sur, arterias de circulación barrial, veredas, plazas y sectores cercanos a la Ruta Nacional N° 3.
Río Grande 20/06/2026ShelknamsurShelknamsur

Las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza integral sobre la calle Rafaela Ishton y sectores aledaños, con trabajos que se extendieron hasta la zona ubicada detrás de Oveja Negra. También hubo intervenciones sobre las calles Wonska, Tolhuin y Nuestra Señora del Milagro, donde se llevó adelante recolección de residuos embolsados, limpieza de veredas, desmalezamiento y acondicionamiento general.

Además, el personal municipal efectuó trabajos sobre calle Elcano, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación peatonal y reforzar el cuidado del entorno urbano.

Las tareas también alcanzaron al Canal Islas Malvinas, ubicado en el sector lindante a la Ruta Nacional N° 3, donde se realizaron labores de limpieza para mantener el espacio en condiciones adecuadas.

En paralelo, se avanzó con trabajos de limpieza y puesta en valor en la plaza ubicada en la intersección de las calles Yaven y Yahalve, un espacio utilizado por familias del sector.

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