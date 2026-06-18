Río Grande abre un espacio de encuentro para mujeres y diversidades

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y apunta a brindar herramientas para fortalecer la autonomía, la confianza personal y las redes comunitarias, en un contexto social y económico que impacta de manera directa en la vida cotidiana de muchas familias.

El ciclo estará compuesto por cinco encuentros presenciales, pensados como un recorrido de intercambio, contención y aprendizaje colectivo. La primera ronda, denominada “Reconocer lo que valgo”, se realizará este jueves 18 de junio, de 13:30 a 16 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Carlos Pellegrini 520.

Durante este primer encuentro se trabajará sobre la autoestima, la confianza personal y el reconocimiento de capacidades y habilidades propias. Luego, a lo largo de junio, julio y agosto, continuarán las rondas “Ordenar mi economía”, “Transformar habilidades en oportunidades”, “Mostrar y compartir lo que hago” y “Crecer con otras”.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta surge del trabajo territorial que realizan las áreas de la Secretaría, donde se detectan problemáticas vinculadas no sólo a la economía del hogar, sino también al bienestar emocional, los vínculos y la posibilidad de proyectar nuevos objetivos.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera online. Además, durante las actividades se dispondrá de un espacio de cuidado para infancias, con el fin de facilitar la participación de quienes asistan.