Martín Perez inició en China una agenda de inversiones y cooperación para Río Grande

El intendente de Río Grande comenzó una serie de reuniones en la provincia china de Liaoning, con visitas a empresas vinculadas a la salud, la producción alimentaria y la tecnología. La agenda incluye un posible hermanamiento con la ciudad de Benxi y contactos con sectores estratégicos para el desarrollo productivo.
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El intendente Martín Perez inició en China una agenda institucional orientada a promover inversiones, cooperación internacional y nuevos vínculos productivos para Río Grande.

La actividad se desarrolla en la provincia de Liaoning, en el noreste de la República Popular China, en el marco de la Liaoning International Sister Cities Trade Conference, un encuentro que reúne a gobiernos locales, empresas e instituciones de distintos países.

Durante la primera jornada, Perez mantuvo reuniones y recorridas por sectores considerados estratégicos. Entre ellas, visitó una empresa dedicada a la producción de equipamiento médico, donde la delegación fueguina analizó posibles áreas de cooperación vinculadas al sistema de salud. También recorrió una firma especializada en alimentos industrializados, con eje en los procesos de producción y abastecimiento.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el encuentro con el alcalde de la ciudad de Benxi, donde se avanzó en los detalles de un futuro acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades. La firma formal está prevista para los próximos días, dentro de la Cumbre de Ciudades Hermanas de Liaoning.

La comitiva también visitó la Academia de Ciencias Agrícolas de Liaoning, institución vinculada al desarrollo de producción de alimentos bajo cubierta. Allí se comenzó a trabajar sobre posibles mecanismos de cooperación con organismos de Río Grande, especialmente en producción alimentaria en condiciones climáticas adversas.

Desde el Municipio destacaron que existen puntos de contacto entre Liaoning y Río Grande por las bajas temperaturas invernales, lo que permitiría intercambiar experiencias sobre producción adaptada a climas fríos.

La participación de Río Grande en la conferencia continuará hasta el 12 de junio e incluirá reuniones con representantes de sectores como energía, energías renovables, electromovilidad, innovación tecnológica, turismo, salud y producción de alimentos.

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