Capacitarán a personas con discapacidad para usar el transporte público con mayor autonomía

El Municipio de Río Grande impulsará el programa “Aprendo a tomar el cole”, una propuesta orientada a promover la autonomía de las personas con discapacidad en el uso del transporte público y facilitar herramientas concretas para sus desplazamientos cotidianos.

La iniciativa fue abordada durante un encuentro entre representantes de las secretarías de Género y Desarrollo Comunitario y de Gobierno, junto a la empresa City Bus y el CENT N.º 35. El objetivo es coordinar acciones para poner en marcha una propuesta que combinará instancias teóricas y prácticas.

Según se informó, el programa comenzará a desarrollarse a partir de agosto y estará dirigido principalmente a personas con discapacidad, aunque también podrá participar cualquier vecino o vecina que necesite aprender a utilizar el servicio de transporte público.

La propuesta apunta a que las personas puedan conocer recorridos, identificar paradas, utilizar el sistema SUBE, reconocer señales de orientación y ganar mayor confianza al momento de trasladarse de manera independiente por la ciudad.

En una primera etapa, se prevé la capacitación de choferes de la empresa City Bus, personal municipal vinculado al sistema SUBE y estudiantes de la carrera de Acompañamiento Terapéutico del CENT N.º 35. Esta instancia buscará fortalecer criterios de accesibilidad, comunicación y acompañamiento para garantizar mejores condiciones durante la implementación del programa.

Luego comenzarán las actividades destinadas directamente a personas con discapacidad y a quienes quieran incorporar herramientas para utilizar el colectivo con mayor seguridad.

El programa también contempla la implementación de la Ordenanza Municipal N.º 4769/2024, que promueve la incorporación de pictogramas y herramientas de accesibilidad comunicacional en el sistema de transporte público de Río Grande.

Desde el Municipio destacaron que la articulación entre el Estado local, la empresa prestadora del servicio y las instituciones educativas resulta clave para avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva.

La iniciativa pone en discusión un punto central de la vida cotidiana: la movilidad no es sólo una cuestión de transporte, sino también de autonomía, participación comunitaria y acceso real a derechos.