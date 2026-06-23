El Operativo Invierno refuerza trabajos en calles y accesos prioritarios

La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas del Operativo Invierno 2026, con intervenciones diarias en distintos sectores de la ciudad para garantizar la circulación y reforzar la seguridad vial durante la temporada de bajas temperaturas.

Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a través del despliegue de camiones, tolvas y maquinaria vial. Las unidades operan desde la planta de Servicios Públicos y desde el centro de acopio de sal ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde esos puntos se organiza la aplicación de sal y salmuera sobre el circuito primario de la ciudad, que incluye los recorridos del transporte público, accesos a establecimientos educativos, el Hospital Regional Ushuaia, clínicas, centros de salud y sectores vinculados a servicios de emergencia.

De manera paralela, las cuadrillas municipales realizan el esparcimiento de áridos en barrios altos, calles de tierra y zonas donde se incrementa el riesgo de congelamiento y deslizamiento. La prioridad está puesta en los sectores que requieren una intervención inmediata por el estado de la calzada.

El operativo también contempla recorridas permanentes y monitoreo de las condiciones de circulación, lo que permite reforzar la presencia municipal en los puntos más comprometidos por las precipitaciones, la escarcha y las bajas temperaturas.

Desde el Municipio reiteraron la necesidad de circular con precaución, respetar las velocidades máximas y mantener una distancia de frenado adecuada, ante la posible presencia de hielo sobre la calzada.