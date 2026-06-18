Cómo lavar frazadas en lavarropas sin dañar tus prendas

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Preparación antes del lavado

Antes de colocar cualquier prenda voluminosa en tu lavarropas carga frontal o superior, es

esencial tener algunos factores en cuenta:

● Revisá siempre la etiqueta del fabricante para confirmar que la frazada es apta para

lavado a máquina y verificá la temperatura máxima permitida. Algunos materiales

como la lana natural o las plumas requieren cuidados especiales que no todos los

equipos pueden proporcionar.

● Sacudí bien la frazada al aire libre para eliminar el polvo acumulado y las pelusas

superficiales. Este paso previo mejora significativamente la efectividad del lavado.

● Si la prenda tiene cierres o botones, asegurate de cerrarlos completamente para

evitar enganches durante el ciclo. También es importante verificar que no haya

agujeros por donde pueda escaparse el relleno.

● Calculá el volumen de la carga: la frazada debe entrar holgada en el tambor, sin

quedar a presión. Una prueba sencilla consiste en introducir tu mano una vez

colocada la prenda; si ingresa cómodamente, significa que hay espacio suficiente

para un lavado óptimo.

Paso a paso para lavar frazadas correctamente

1. Colocá la frazada correctamente: no agregues otras prendas al lavarropas, para evitar fricciones que puedan obstruir el alcance del lavado. Distribuí la frazada de manera uniforme en el tambor para prevenir desbalances durante el centrifugado.

2. Elegí el programa adecuado: Dependiendo del modelo de tu lavarropas, podés utilizar el programa Delicado, el de Voluminosas o uno específico para ropa de cama. La temperatura del agua debe ser fría o tibia, nunca superior a 30-40 grados, ya que el calor excesivo puede deformar las fibras.

3. Usá detergente líquido en cantidad moderada, ya que se disuelve mejor y facilita el enjuague completo. Evitá el suavizante en frazadas polares o sintéticas, porque puede alterar su textura original.

4. El centrifugado debe ser suave o medio. Si no tenés programas específicos para frazadas, seleccioná la opción de carga mediana en lugar de carga grande, incluso si la frazada es voluminosa. Esto regula las fuerzas del lavarropas y evita movimientos bruscos que podrían dañar el relleno.

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Programas específicos para prendas voluminosas

Los lavarropas modernos incluyen programas diseñados especialmente para el cuidado de prendas voluminosas.

Si tu equipo no cuenta con un programa específico, optá por el ciclo de prendas delicadas o sintéticos. Estos programas utilizan temperaturas moderadas y centrifugado controlado, protegiendo las fibras de la prenda. Evitá los ciclos intensivos o de alta temperatura, ya que pueden deformar el relleno y reducir la vida útil de la frazada.

Algunos lavarropas también ofrecen funciones adicionales como sanitizado o vapor, que eliminan ácaros y bacterias sin necesidad de altas temperaturas. Estas opciones son especialmente útiles para personas con alergias o problemas respiratorios.

Consideraciones según el tipo de tejido

No todas las frazadas se lavan igual. El material determina el programa y los cuidados necesarios para preservar la calidad de la prenda.

Frazadas polares

Las frazadas polares son las más sencillas de lavar. Toleran bien el lavarropas con ciclos delicados y agua fría. No uses suavizante, ya que reduce su capacidad de retener calor. Secalas al aire libre en posición horizontal para mantener su forma.

Frazadas de lana

La lana requiere cuidados especiales. Muchas frazadas de lana solo admiten lavado a mano o en seco. Si la etiqueta permite el uso del lavarropas, usá un programa para prendas delicadas con agua fría y detergente específico para lana. El centrifugado debe ser mínimo, para evitar que la prenda se encoja o deforme.

Acolchados sintéticos

Cuando necesites saber cómo lavar acolchados en el lavarropas, verificá que el relleno sea sintético. Estos materiales toleran lavados frecuentes con programas suaves. Distribuí bien el acolchado en el tambor y usá detergente líquido. Un truco útil es agregar un par de pelotas de tenis limpias durante el lavado para evitar que el relleno se compacte.

Plumón sintético

Similar a los acolchados, pero requiere un centrifugado aún más suave. El secado es crítico: debe ser completo para evitar humedad interna que genere mal olor o moho.

Secado y conservación: claves para evitar problemas

El secado es tan importante como el lavado. Una frazada mal secada puede desarrollar mal

olor, moho o perder su capacidad de abrigo.

● Retirá la prenda del lavarropas inmediatamente después del ciclo para evitar que la

humedad se concentre.

● Lo ideal es secar al aire libre en un lugar ventilado, extendiendo la frazada sobre una superficie plana. Si la colgás, el peso del agua puede deformarla, por lo que conviene ir alternando la posición de la frazada cada tanto para que se seque de manera pareja.

● Si usás secarropas, seleccioná temperatura baja o media. Las altas temperaturas pueden dañar las fibras sintéticas y encoger materiales naturales. Agregá pelotas de tenis limpias en el secarropas para esponjar el relleno y mantener el volumen original de la prenda.

● Para conservar tus frazadas hasta la próxima temporada, guardalas completamente secas en bolsas de tela o contenedores herméticos. Evitá las bolsas plásticas que retienen humedad. Podés agregar bolsitas de lavanda para mantener un aroma fresco y repeler polillas.

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Mantené tus textiles de invierno impecables

Dominar la técnica de cómo lavar frazadas en lavarropas te permite mantener tus textiles de invierno en perfectas condiciones sin recurrir a servicios profesionales costosos. La clave está en respetar la capacidad del equipo, elegir programas adecuados y prestar atención al secado completo.

Con estos cuidados, tus frazadas y acolchados conservarán su suavidad, volumen y capacidad de abrigo durante muchas temporadas, garantizando noches cálidas y confortables cada invierno.