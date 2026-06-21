La Noche Más Larga tuvo su jornada de indie, reggae y ska en el Esther Fadul
La propuesta, organizada por la Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, reunió a distintos artistas fueguinos en una programación que volvió a poner en escena el peso de la música local dentro de la fiesta popular más importante de la ciudad.
Durante la noche se presentaron Mati Alcoba y Los Mantenidos, Franshee, Rodro, Vozenoff, Jah Guía Reggae, Jah Gan, Lavate las Manos y Boy Ska, en una grilla atravesada por distintos estilos y públicos.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante la presentación de Boy Ska, cuando la banda realizó un homenaje junto a amigos y familiares a Emiliano Feidas, baterista del grupo fallecido a comienzos de mes en el Glaciar Vinciguerra.
Desde el Municipio destacaron el acompañamiento del público y la participación de artistas fueguinos en una celebración que, además de convocar espectáculos nacionales y masivos, mantiene un espacio importante para la escena local.
La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga continuará con nuevas actividades y presentaciones en distintos espacios de Ushuaia, en el marco de una programación que combina música, cultura y participación comunitaria.
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