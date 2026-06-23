El Municipio refuerza la limpieza del sistema pluvial tras las últimas lluvias

La Municipalidad de Ushuaia continúa con tareas preventivas y de mantenimiento sobre el sistema pluvial de la ciudad, luego de las intensas lluvias registradas durante los últimos días. Los trabajos son llevados adelante por la Subsecretaría de Servicios Públicos, con personal y maquinaria del área municipal.

En esta etapa, las cuadrillas intervinieron en sectores de la calle Bahía Grande, donde se realizaron tareas de limpieza y desobstrucción de una cámara pluvial y cañerías. También se trabajó sobre tres bocas de tormenta ubicadas a la altura del 2885 de esa arteria, dos bocas de tormenta en Río Olivia y otra en la esquina de Bahía Grande y Los Pinos.

Además, durante la jornada se desarrollaron trabajos de limpieza y mantenimiento en el sistema pluvial de la calle De la Estancia, como parte del esquema de intervenciones que el municipio mantiene en distintos puntos de la ciudad para optimizar el drenaje urbano.

Desde el área explicaron que este tipo de tareas se realiza de manera periódica en zonas donde existen redes pluviales, especialmente en sectores que reciben una importante carga de sedimentos por el arrastre de agua sobre calles de tierra. Ese material suele acumularse en bocas de tormenta y conductos, afectando la capacidad de escurrimiento.

La intervención cobra mayor relevancia después del evento climático registrado la semana pasada, cuando se acumularon más de 33 milímetros de lluvia. Según señalaron desde el municipio, esas precipitaciones provocan el traslado de barro, piedras y otros residuos hacia el sistema pluvial, por lo que la limpieza preventiva permite reducir riesgos de anegamientos y preservar la infraestructura urbana.

La Municipalidad adelantó que las tareas continuarán en distintos barrios de Ushuaia, dentro del plan de mantenimiento permanente destinado a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje de la ciudad.