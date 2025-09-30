Robo de un celular: un allanamiento en Ushuaia terminó con secuestro de elementos y un hombre notificado

Te puede interesar

El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con foco en servicios, asistencia social e infraestructura Shelknamsur Río Grande 30/09/2025 En medio de la incertidumbre económica nacional, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a 173 mil millones de pesos. La iniciativa prioriza la sostenibilidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la asistencia social y la ejecución de obras con fondos propios, tras la suspensión de transferencias nacionales para infraestructura desde diciembre de 2023.

Río Grande fue sede de la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga” Shelknamsur Río Grande 30/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompañó la realización de la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD).

Nuevo espacio de salud en Río Grande: estudios de rutina y diagnósticos más cerca de los vecinos Shelknamsur Río Grande 30/09/2025 El Municipio de Río Grande puso en marcha un nuevo espacio que funciona en articulación con el Centro de Atención Primaria N° 3, donde los vecinos podrán acceder a estudios de rutina y diagnósticos clave para el cuidado de la salud.

Río Grande fue sede de un torneo de deporte adaptado que reunió a instituciones de toda la provincia Shelknamsur Río Grande 29/09/2025 Con la participación de casi 50 representantes de distintas entidades de Tierra del Fuego, se desarrolló la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, una competencia que tuvo como epicentro a Río Grande y contó con el acompañamiento de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo.

Río Grande despliega un plan de embellecimiento urbano en avenidas y espacios públicos Shelknamsur Río Grande 29/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con un amplio plan de embellecimiento que ya se hace visible en distintos sectores de la ciudad. Las tareas incluyen pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de boulevards y puntos de encuentro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano que disfrutan diariamente las vecinas y los vecinos.

La Universidad de la Patagonia Austral lanza inscripciones para quienes no concluyeron el secundario Shelknamsur Río Grande 27/09/2025 La convocatoria estará abierta del 29 de septiembre al 3 de octubre y permitirá acceder a distintas carreras a distancia en Río Grande. Los interesados deberán ser mayores de 25 años y cumplir con requisitos de experiencia laboral o formación afín.

Estudiantes salesianos iniciaron sus prácticas profesionalizantes en producción de alimentos Shelknamsur Río Grande 27/09/2025 Alrededor de 60 estudiantes de la Escuela Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” comenzaron sus prácticas profesionalizantes en el invernadero hidropónico y en la producción avícola, en el marco de un convenio de colaboración institucional entre el Municipio de Río Grande, Río Grande Activa y la Misión Salesiana.

Río Grande: agenda cultural, recreativa y comunitaria para este fin de semana Shelknamsur Río Grande 26/09/2025 La Municipalidad de Río Grande presentó el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana, con propuestas culturales, recreativas, ambientales y de salud abiertas a toda la comunidad.