Robo de un celular: un allanamiento en Ushuaia terminó con secuestro de elementos y un hombre notificado

Un chofer de un vehículo de alquiler denunció el pasado 21 de septiembre que un pasajero le había robado su teléfono celular en la intersección de 22 de Julio y Selk'nam, hecho que dio inicio a una investigación policial con intervención judicial.

La investigación quedó en manos del personal del servicio externo de la Comisaría Cuarta, que reunió pruebas y elevó el caso al Juzgado de Instrucción en turno. Con esos elementos, la magistrada ordenó allanamientos en una vivienda de la calle Santa Catalina 694 y otra en 22 de Julio 41.

En el primer domicilio, los efectivos encontraron elementos de interés para la causa. Allí también fue notificado Marcelo Alejandro Flores, quien quedó informado de sus derechos y garantías procesales, en el marco de una causa que sigue abierta.

