Von Der Thusen reclamó mayor dinamismo para los fondos del FAMP: “Podrían generar miles de puestos de trabajo”

El legislador Raúl Von Der Thusen volvió a poner en el centro del debate el futuro del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), creado en 2021 mediante el Decreto N° 725/2021 y que hoy acumula casi 300 millones de dólares transferidos por las empresas. En un contexto de creciente desocupación en Tierra del Fuego, advirtió que la falta de movimiento de esos recursos implica perder la oportunidad de crear empleo y diversificar la industria.

Legislatura 29/09/2025
vonder
“En la provincia hay alrededor de 13 mil personas buscando trabajo, con un índice de desocupación que ya superó el 8%. Si se liberaran estos fondos, se generarían miles de puestos de trabajo y se avanzaría en la tan esperada ampliación de la matriz productiva. A muchos trabajadores de la industria electrónica se les vencen sus contratos en diciembre y en el sector textil ya no se están pagando sueldos”, alertó Von Der Thusen.

El parlamentario recordó que impulsa la creación de una Comisión de Seguimiento del FAMP en el ámbito legislativo, que integren representantes de los trabajadores, las empresas electrónicas, el Gobierno provincial, universidades y legisladores. “No tenemos injerencia directa porque las decisiones dependen de Nación, pero debemos seguir de cerca el estado del FAMP y generar propuestas que ayuden a ampliar y diversificar nuestra industria”, planteó.

Von Der Thusen también subrayó que más del 70% de los aportes provienen de empresas radicadas en Río Grande y que el 60% de los recursos del fondo están destinados a nuevos desarrollos productivos. “El FAMP ya tiene casi 300 millones de dólares y podría impulsar proyectos claves. Es curioso que nos quieran enseñar cómo competir, cuando Tierra del Fuego siempre estuvo a la altura de las terminales productivas del mundo”, señaló.

Desde la administración del fondo, recordó, ya se aprobaron 13 proyectos privados vinculados a turismo, hotelería, pesca, alimentos y logística portuaria. Entre ellos, destacó el plan de Mirgor, que calificó como “un gran salto para la zona norte de la provincia”. Además, se tramitaron en seis meses 33 nuevas iniciativas y hay 21 en etapa de preaprobación.

“Lo que más nos preocupa es que gran parte de estos recursos sigan inmovilizados desde 2021. No podemos pensar en nuevos empleos sin ampliar la matriz productiva. Esperamos novedades concretas sobre los fondos del FAMP”, concluyó el legislador.

