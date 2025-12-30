Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

A través de un mensaje difundido en la red social X, Perez fue categórico: “Las Malvinas son argentinas, más allá de lo que decidan sus ocupantes ilegales”. En ese sentido, remarcó que el reclamo soberano no depende de la voluntad de una población implantada por la potencia ocupante y recordó que esa postura está expresamente consagrada en la Constitución Nacional. “Así está escrito en la Constitución y así es la política de Estado que usted daña una y otra vez con declaraciones que luego son utilizadas contra nuestro país”, afirmó.

Desde Río Grande —capital nacional de la Vigilia por Malvinas y uno de los principales símbolos del reclamo soberano en Tierra del Fuego— el Intendente subrayó que las expresiones presidenciales contradicen no solo el mandato constitucional, sino también las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, aquellas que instan a la Argentina y al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales por la soberanía, sin reconocer el principio de autodeterminación para los habitantes de las Islas.

“El problema central es la confusión deliberada entre el derecho de los pueblos y una población establecida de manera ilegítima en un territorio ocupado”, advirtió Perez, al tiempo que sostuvo que priorizar la opinión de los isleños implica, en los hechos, convalidar la usurpación británica iniciada en 1833.

El jefe comunal también cuestionó el uso de la causa Malvinas con fines de autopromoción política y alertó sobre el impacto internacional de este tipo de mensajes. “Hay formas menos lamentables de autopromoción que utilizar la política exterior de 47 millones de argentinos y la lucha de nuestros héroes de Malvinas”, señaló.

Por último, Perez recordó que la causa Malvinas trasciende coyunturas y gobiernos. “Los mandatos presidenciales tienen plazos. El suyo caduca en 24 meses. La política de Estado de la causa Malvinas maneja otros tiempos, porque las Islas fueron, son y serán siempre argentinas y fueguinas”, concluyó.