El Banco de Tierra del Fuego lanzó nuevas líneas para aliviar el endeudamiento de las familias

Según explicaron desde la entidad, el esquema surge de un seguimiento permanente de la cartera de clientes y del impacto que la coyuntura macroeconómica tuvo sobre los ingresos familiares. “El Banco realiza un monitoreo constante de la situación financiera de sus clientes y del estado de sus deudas. En ese marco, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para ofrecer soluciones que permitan aliviar la carga financiera y, sobre todo, descomprimir el ahogo de las familias con mayores problemas de ingresos”, señaló el presidente del BTF, Adrián Cosentino.

El titular de la entidad advirtió que la suba generalizada de las tasas de interés durante el último año incrementó de manera significativa el costo del financiamiento y empujó a muchos clientes a escenarios de estrés financiero. “Hoy podemos acercarles opciones que les permitan salir de esa situación, liberar parte de sus ingresos y destinarlos a los gastos más prioritarios. La idea es brindar previsibilidad y tranquilidad en un momento complejo”, explicó.

Entre las principales medidas se destaca la flexibilización de las líneas destinadas a la consolidación de deudas vigentes con el propio banco. A partir de ahora, quienes se encuentren en situación regular podrán unificar sus compromisos en una sola operación, con un plazo de hasta 72 meses y una tasa fija del 45% para aquellos que acreditan haberes en el BTF y trabajan en organismos adheridos al Código Único de Descuento de Haberes (CUDH). La extensión de los plazos y la mejora en las condiciones buscan reducir la presión mensual sobre la economía familiar y evitar un deterioro mayor dentro del sistema crediticio.

De forma complementaria, el banco amplió el acceso al financiamiento para clientes que acreditan su sueldo en la entidad y que, al 30 de noviembre, registraban una mora superior a 30 días en alguno de sus productos. Para este segmento, considerado de mayor vulnerabilidad financiera, se habilitaron líneas específicas con condiciones más flexibles, orientadas a facilitar un proceso de normalización de su situación.

En estos casos, los plazos podrán extenderse hasta 60 meses, con una tasa fija anual del 40% para quienes acreditan haberes en el BTF, que se reduce al 35% si se trata de empleados de organismos adheridos al CUDH. Desde la entidad confirmaron que todas las líneas anunciadas estarán disponibles en las sucursales a partir de la primera semana de enero.

Las medidas forman parte de un trabajo coordinado con el Gobierno provincial, con el objetivo de diseñar herramientas financieras acordes a las necesidades de distintos sectores, en particular de los empleados públicos. En ese marco, Cosentino anticipó que el plan de acción hacia 2026 apunta a profundizar el perfil del Banco como institución de fomento, reforzando la asistencia financiera tanto a las familias como a los sectores productivos de la provincia. “En los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas para mejorar aún más las condiciones de crédito y sumar soluciones de financiamiento”, adelantó.