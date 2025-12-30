El Banco de Tierra del Fuego lanzó nuevas líneas para aliviar el endeudamiento de las familias

En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.

photo_5033082684980267819_y-1
Según explicaron desde la entidad, el esquema surge de un seguimiento permanente de la cartera de clientes y del impacto que la coyuntura macroeconómica tuvo sobre los ingresos familiares. “El Banco realiza un monitoreo constante de la situación financiera de sus clientes y del estado de sus deudas. En ese marco, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para ofrecer soluciones que permitan aliviar la carga financiera y, sobre todo, descomprimir el ahogo de las familias con mayores problemas de ingresos”, señaló el presidente del BTF, Adrián Cosentino.

El titular de la entidad advirtió que la suba generalizada de las tasas de interés durante el último año incrementó de manera significativa el costo del financiamiento y empujó a muchos clientes a escenarios de estrés financiero. “Hoy podemos acercarles opciones que les permitan salir de esa situación, liberar parte de sus ingresos y destinarlos a los gastos más prioritarios. La idea es brindar previsibilidad y tranquilidad en un momento complejo”, explicó.

Entre las principales medidas se destaca la flexibilización de las líneas destinadas a la consolidación de deudas vigentes con el propio banco. A partir de ahora, quienes se encuentren en situación regular podrán unificar sus compromisos en una sola operación, con un plazo de hasta 72 meses y una tasa fija del 45% para aquellos que acreditan haberes en el BTF y trabajan en organismos adheridos al Código Único de Descuento de Haberes (CUDH). La extensión de los plazos y la mejora en las condiciones buscan reducir la presión mensual sobre la economía familiar y evitar un deterioro mayor dentro del sistema crediticio.

De forma complementaria, el banco amplió el acceso al financiamiento para clientes que acreditan su sueldo en la entidad y que, al 30 de noviembre, registraban una mora superior a 30 días en alguno de sus productos. Para este segmento, considerado de mayor vulnerabilidad financiera, se habilitaron líneas específicas con condiciones más flexibles, orientadas a facilitar un proceso de normalización de su situación.

En estos casos, los plazos podrán extenderse hasta 60 meses, con una tasa fija anual del 40% para quienes acreditan haberes en el BTF, que se reduce al 35% si se trata de empleados de organismos adheridos al CUDH. Desde la entidad confirmaron que todas las líneas anunciadas estarán disponibles en las sucursales a partir de la primera semana de enero.

Las medidas forman parte de un trabajo coordinado con el Gobierno provincial, con el objetivo de diseñar herramientas financieras acordes a las necesidades de distintos sectores, en particular de los empleados públicos. En ese marco, Cosentino anticipó que el plan de acción hacia 2026 apunta a profundizar el perfil del Banco como institución de fomento, reforzando la asistencia financiera tanto a las familias como a los sectores productivos de la provincia. “En los próximos días vamos a anunciar nuevas medidas para mejorar aún más las condiciones de crédito y sumar soluciones de financiamiento”, adelantó.

En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.

En un llamado de atención para las autoridades provinciales, el Ministerio Público de la Defensa expresó su inquietud frente al proyecto de ley que propone la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino. A pesar de que la iniciativa no cuenta con dictamen de comisión, existe la posibilidad de que avance en la labor parlamentaria de la tarde o incluso se trate sobre tablas en la sesión de las 17 horas.

El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.

El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis fue celebrado por el Gobierno provincial como un logro estratégico, aunque en la sesión legislativa de este lunes no contó con el acompañamiento de los legisladores Lechman, Löffler y Villegas. Traducido a la vida cotidiana, la Provincia asume un negocio que pierde 80 millones de dólares por año, con empleados, contratos y costos fijos incluidos. No se trata de un proyecto en crecimiento: Terra Ignis recibe una estructura armada, costosa y deficitaria, en un esquema donde el Estado juega a ser empresario con dinero público, aun sin experiencia previa en el sector.

En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.

La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.

En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.

La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.