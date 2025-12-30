El Banco de Tierra del Fuego lanzó nuevas líneas para aliviar el endeudamiento de las familias

ShelknamsurLegislatura 23/12/2025
El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.
El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis fue celebrado por el Gobierno provincial como un logro estratégico, aunque en la sesión legislativa de este lunes no contó con el acompañamiento de los legisladores Lechman, Löffler y Villegas. Traducido a la vida cotidiana, la Provincia asume un negocio que pierde 80 millones de dólares por año, con empleados, contratos y costos fijos incluidos. No se trata de un proyecto en crecimiento: Terra Ignis recibe una estructura armada, costosa y deficitaria, en un esquema donde el Estado juega a ser empresario con dinero público, aun sin experiencia previa en el sector.
En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.
La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
Con recursos propios y una planificación sostenida en el tiempo, el Municipio de Río Grande continúa ejecutando trabajos de hormigonado y mantenimiento vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.
- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.
En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.
La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses no es un hecho aislado ni una medida caprichosa. Por el contrario, expone con crudeza el desgaste de la administración provincial encabezada por Gustavo Melella, que llega a este punto tras años de advertencias, promesas incumplidas y una conducción portuaria cuestionada por su falta de previsión e inversión.