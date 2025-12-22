Glaciares, Humedales y Bosques en Riesgo: La Alerta del Ministerio Público de la Defensa ante la Ampliación del Ejido Urbano de Ushuaia

José Bongiovanni, defensor público oficial federal, advirtió que la experiencia de Ushuaia en urbanización ha estado marcada por la falta de planificación, lo que ha provocado desmontes injustificados y asentamientos en zonas sin servicios básicos esenciales.

El organismo destacó que la ampliación del ejido urbano pone en peligro glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas que cuentan con protección legal de máxima jerarquía. Esta situación impide una gestión exclusivamente municipal y recuerda que el poder de policía ambiental corresponde al Gobierno provincial, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se cuestiona la falta de respuesta a las objeciones técnicas del Colegio de Arquitectos y la oposición de diversas organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de intervenir un territorio de alto valor ecológico sin una adecuada planificación.

El Ministerio Público de la Defensa subrayó la importancia de un debate más amplio y participativo, que asegure la legitimidad democrática y respete los derechos preexistentes de la ciudadanía.