Glaciares, Humedales y Bosques en Riesgo: La Alerta del Ministerio Público de la Defensa ante la Ampliación del Ejido Urbano de Ushuaia

En un llamado de atención para las autoridades provinciales, el Ministerio Público de la Defensa expresó su inquietud frente al proyecto de ley que propone la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino. A pesar de que la iniciativa no cuenta con dictamen de comisión, existe la posibilidad de que avance en la labor parlamentaria de la tarde o incluso se trate sobre tablas en la sesión de las 17 horas.
De interés 22/12/2025ShelknamsurShelknamsur
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José Bongiovanni, defensor público oficial federal, advirtió que la experiencia de Ushuaia en urbanización ha estado marcada por la falta de planificación, lo que ha provocado desmontes injustificados y asentamientos en zonas sin servicios básicos esenciales.

El organismo destacó que la ampliación del ejido urbano pone en peligro glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas que cuentan con protección legal de máxima jerarquía. Esta situación impide una gestión exclusivamente municipal y recuerda que el poder de policía ambiental corresponde al Gobierno provincial, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se cuestiona la falta de respuesta a las objeciones técnicas del Colegio de Arquitectos y la oposición de diversas organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de intervenir un territorio de alto valor ecológico sin una adecuada planificación.

El Ministerio Público de la Defensa subrayó la importancia de un debate más amplio y participativo, que asegure la legitimidad democrática y respete los derechos preexistentes de la ciudadanía.

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