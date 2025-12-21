Río Grande sostiene el Boleto Estudiantil con fondos propios en 2025 y alcanza a más de 6.500 beneficiarios

Según informó el Ejecutivo local, la asistencia se instrumentó mediante la acreditación de saldo en las tarjetas SUBE de los beneficiarios a lo largo del Ciclo Lectivo 2025, con recursos propios municipales. La medida, indicaron, apunta a sostener el acceso a la educación y a reducir barreras de movilidad para quienes deben asistir diariamente a instituciones educativas.

El alcance del programa incluyó a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, además de docentes y acompañantes. De acuerdo con los datos difundidos por el Municipio, más de 6.500 estudiantes y docentes utilizaron el beneficio durante el año para asistir a clases o cumplir funciones laborales.

La política de boletos gratuitos, agregaron, también se extiende a otros grupos considerados prioritarios: pacientes oncológicos, adultos mayores, jubilados y pensionados, Veteranos de Guerra, Bomberos Voluntarios y deportistas.

Desde el Municipio señalaron que la decisión de sostener el esquema busca garantizar derechos y acompañar a los usuarios del transporte público, en un contexto donde el financiamiento del sistema y los subsidios al transporte atraviesan discusiones en distintos niveles del Estado.