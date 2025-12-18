Chips para la buena portabilidad

La portabilidad numérica es un derecho. Por qué tener en cuenta la posibilidad del cambio de compañía móvil ayuda a tu economía

De interés 18/12/2025ShelknamsurShelknamsur
Celu1
Copiar Código AMP

Cambiar sin perder

Los chips para portabilidad son la mejor opción que tienen los usuarios de telefonía móvil
para cambiar de compañía sin perder su número de línea. Se trata de un derecho que rige
desde hace más de 10 años en la Argentina y que permite que los usuarios opten por la
empresa de telefonía celular que mejor satisface sus requerimientos de conectividad, a un
precio que se ajusta a su bolsillo.

Cambiar de empresa de telecomunicaciones sin perder la línea es muy sencillo. Es como
mudarse sin, perder el DNI. Hoy, el número de teléfono celular funciona como un
identificador personal, por eso es tan importante saber en qué consiste la portabilidad
argentina, para tener en claro que si uno quiere cambiarse de compañía móvil lo puede
hacer de una manera sencilla y sin que existan obstáculos, y que en poco tiempo se puede
acceder al mejor servicio elegido.

Cambiar de empresa de telecomunicaciones sin perder la línea es muy sencillo. Es como
mudarse sin, perder el DNI. Hoy, el número de teléfono celular funciona como un
identificador personal, por eso es tan importante saber en qué consiste la portabilidad
argentina, para tener en claro que si uno quiere cambiarse de compañía móvil lo puede
hacer de una manera sencilla y sin que existan obstáculos, y que en poco tiempo se puede
acceder al mejor servicio elegido.

Una de las principales ventajas de la portabilidad es que, una vez que se cambia de
compañía, todos los contactos permanecen intactos. No hay que avisarle a nadie porque se

trata de un proceso totalmente transparente. Y aplica tanto a las líneas prepagas, como a
las pospagas.

La portabilidad fue introducida en la Argentina para que las compañías de telefonía móvil se
ocuparan de brindar mejores servicios a precios justos y razonables. Por eso se afirma que
la portabilidad opera como un factor de competencia: impulsa a las empresas celulares a
innovar y a ofrecer prestaciones que se ajusten a las posibilidades de cada bolsillo.

Cómo pedir el chip

El paso a paso para solicitar los chips para portabilidad es muy sencillo. Se puede pedir en
cualquier momento y ninguna compañía puede negarse a ese pedido porque es un derecho
de los usuarios de telecomunicaciones.

El titular de la línea móvil es el único habilitado para pedir la portabilidad.

Celu2

unsplash

Para hacer efectivo el pedido la línea debe estar activa. Luego, hay que dirigirse a la
compañía elegida y manifestar el interés, con el DNI. También se puede solicitar por la vía
telefónica o a través de un formulario.

Iniciado el proceso, la compañía elegida otorga al cliente un nuevo chip, y envía un código
de portabilidad que llegará por SMS para validar el cambio. Luego se activa el nuevo chip,
que se inserta en el teléfono cuando se queda sin señal con la línea anterior Esto suele suceder entre las 2 y las 5 de la mañana para evitar que las personas queden desconectadas.

La portabilidad debe quedar efectivizada en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles.

La portabilidad, tu derecho

Ninguna compañía puede negarse a realizar la portabilidad. El único requisito que deben
cumplir los usuarios es permanecer en una misma empresa durante 30 días. Es decir, que
es posible cambiarse hasta 12 veces por año.

Algunas operadoras piden, en el momento de realizar el trámite, que el usuario especifique
qué plan quieren contratar. Esto es fundamental para que, cuando se produzca el traspaso,
se acceda de manera inmediata a los beneficios que supuso el cambio.

CELU2223

Este punto vinculado con la portabilidad es importante ya que quien estaba en un plan
prepago podrá pasar a un pospago, y viceversa también. La flexibilidad para cambiar de
compañía y de plan es una de sus principales ventajas. También hay que recordar que si,
en el momento de decidir el cambio, hay crédito pendiente con la prestadora anterior, no se
transferirá. Por eso, la recomendación es utilizarlo todo antes de pedir el cambio.

La portabilidad tiene la ventaja de que ofrece muchos beneficios cuando un usuario se
cambia de una compañía a la otra. Se trata de un punto al que hay que prestar mucha
atención para disfrutar de sus oportunidades.

Últimos artículos
Te puede interesar
multimedia.normal.a6c18da24232c3d5.494d472d32303232303133302d5741303032375f6e6f726d616c2e6a7067

Ushuaia, la joya austral que brilla en el verano 2026

Shelknamsur
De interés 16/12/2025

En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.

Lo más visto
multimedia.normal.a6c18da24232c3d5.494d472d32303232303133302d5741303032375f6e6f726d616c2e6a7067

Ushuaia, la joya austral que brilla en el verano 2026

Shelknamsur
De interés 16/12/2025

En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.

JLDICIEMBRE2025

El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Shelknamsur
Legislatura 17/12/2025

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.

RESIDUOS

Ushuaia: el Municipio pidió respetar horarios de recolección y remarcó que la limpieza también es responsabilidad de los vecinos

Shelknamsur
Ushuaia18/12/2025

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, pidió la colaboración de la comunidad al momento de la disposición de los residuos sólidos urbanos y los voluminosos, y remarcó que, si bien “el Municipio hace un esfuerzo grande con la recolección y tratamiento”, la limpieza de la ciudad “también es responsabilidad de los vecinos”.

photo_5050966391929899821_y-3

Río Grande: el “Paseo Canto del Viento Navideño” llega este sábado con descuentos, sorteos y una propuesta para toda la familia

Shelknamsur
Río Grande 18/12/2025

El Municipio de Río Grande llevará adelante este sábado 20 de diciembre, desde las 17, una edición especial del Paseo Canto del Viento con eje navideño. La actividad se realizará en Fagnano 650 e incluirá descuentos, sorteos y propuestas recreativas pensadas para grandes y chicos, en una convocatoria orientada a acompañar a emprendedores y productores locales.