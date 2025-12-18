Chips para la buena portabilidad

Cambiar sin perder

Los chips para portabilidad son la mejor opción que tienen los usuarios de telefonía móvil

para cambiar de compañía sin perder su número de línea. Se trata de un derecho que rige

desde hace más de 10 años en la Argentina y que permite que los usuarios opten por la

empresa de telefonía celular que mejor satisface sus requerimientos de conectividad, a un

precio que se ajusta a su bolsillo.

Cambiar de empresa de telecomunicaciones sin perder la línea es muy sencillo. Es como

mudarse sin, perder el DNI. Hoy, el número de teléfono celular funciona como un

identificador personal, por eso es tan importante saber en qué consiste la portabilidad

argentina, para tener en claro que si uno quiere cambiarse de compañía móvil lo puede

hacer de una manera sencilla y sin que existan obstáculos, y que en poco tiempo se puede

acceder al mejor servicio elegido.

Una de las principales ventajas de la portabilidad es que, una vez que se cambia de

compañía, todos los contactos permanecen intactos. No hay que avisarle a nadie porque se

trata de un proceso totalmente transparente. Y aplica tanto a las líneas prepagas, como a

las pospagas.

La portabilidad fue introducida en la Argentina para que las compañías de telefonía móvil se

ocuparan de brindar mejores servicios a precios justos y razonables. Por eso se afirma que

la portabilidad opera como un factor de competencia: impulsa a las empresas celulares a

innovar y a ofrecer prestaciones que se ajusten a las posibilidades de cada bolsillo.

Cómo pedir el chip

El paso a paso para solicitar los chips para portabilidad es muy sencillo. Se puede pedir en

cualquier momento y ninguna compañía puede negarse a ese pedido porque es un derecho

de los usuarios de telecomunicaciones.

El titular de la línea móvil es el único habilitado para pedir la portabilidad.

unsplash

Para hacer efectivo el pedido la línea debe estar activa. Luego, hay que dirigirse a la

compañía elegida y manifestar el interés, con el DNI. También se puede solicitar por la vía

telefónica o a través de un formulario.

Iniciado el proceso, la compañía elegida otorga al cliente un nuevo chip, y envía un código

de portabilidad que llegará por SMS para validar el cambio. Luego se activa el nuevo chip,

que se inserta en el teléfono cuando se queda sin señal con la línea anterior Esto suele suceder entre las 2 y las 5 de la mañana para evitar que las personas queden desconectadas.

La portabilidad debe quedar efectivizada en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles.

La portabilidad, tu derecho

Ninguna compañía puede negarse a realizar la portabilidad. El único requisito que deben

cumplir los usuarios es permanecer en una misma empresa durante 30 días. Es decir, que

es posible cambiarse hasta 12 veces por año.

Algunas operadoras piden, en el momento de realizar el trámite, que el usuario especifique

qué plan quieren contratar. Esto es fundamental para que, cuando se produzca el traspaso,

se acceda de manera inmediata a los beneficios que supuso el cambio.

Este punto vinculado con la portabilidad es importante ya que quien estaba en un plan

prepago podrá pasar a un pospago, y viceversa también. La flexibilidad para cambiar de

compañía y de plan es una de sus principales ventajas. También hay que recordar que si,

en el momento de decidir el cambio, hay crédito pendiente con la prestadora anterior, no se

transferirá. Por eso, la recomendación es utilizarlo todo antes de pedir el cambio.

La portabilidad tiene la ventaja de que ofrece muchos beneficios cuando un usuario se

cambia de una compañía a la otra. Se trata de un punto al que hay que prestar mucha

atención para disfrutar de sus oportunidades.