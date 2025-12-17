Río Grande: Martín Perez firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas para avanzar en la regularización dominial del Centro de Veteranos

El Municipio formalizó un paso administrativo decisivo sobre los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”. La medida apunta a despejar el camino hacia la futura entrega de los títulos de propiedad y reforzar la seguridad jurídica del espacio.

Río Grande 17/12/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, una instancia clave dentro del proceso de regularización dominial que impulsa la gestión municipal.

La documentación fue entregada a las autoridades del Centro de Veteranos, en un acto del que participaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la subsecretaria de Hábitat, Florencia Ortiz. Desde el área de Hábitat explicaron que el avance surge a partir de un relevamiento realizado por el sector, donde se detectó que todavía restaba completar ese decreto para poder continuar con los pasos formales exigidos por la normativa.

En términos administrativos, el Decreto de Obligaciones Cumplidas funciona como una constancia esencial: acredita que se cumplimentaron requisitos previos y habilita la continuidad del trámite para la regularización dominial, con la mirada puesta en la etapa final del proceso, que es la obtención de los títulos de propiedad.

Desde el Municipio encuadraron la decisión como parte de una política sostenida de memoria, reconocimiento y acompañamiento a los Veteranos de Malvinas, con un punto central: garantizar seguridad jurídica sobre los espacios que ocupan y consolidar el respaldo institucional a entidades que forman parte del patrimonio social de la ciudad.

La gestión municipal anticipó que el trabajo continuará con el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y el área de Malvinas, con el objetivo de completar la documentación pendiente y avanzar hacia las instancias finales del trámite.

JLDICIEMBRE2025

El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Shelknamsur
Legislatura 17/12/2025

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.

Ushuaia, la joya austral que brilla en el verano 2026

Shelknamsur
De interés 16/12/2025

En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.

photo_5006216736827092988_y

Pérez celebró la aprobación unánime del Presupuesto 2026 en Río Grande y pidió “redoblar el esfuerzo” para sostener servicios y obras con recursos propios

Shelknamsur
Río Grande 16/12/2025

Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y planteó que el próximo año exigirá “más eficiencia” en la gestión y una administración “responsable” de los recursos públicos, en un escenario económico que describió como complejo.

