Río Grande: Martín Perez firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas para avanzar en la regularización dominial del Centro de Veteranos

El intendente de Río Grande, Martín Perez, firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, una instancia clave dentro del proceso de regularización dominial que impulsa la gestión municipal.

La documentación fue entregada a las autoridades del Centro de Veteranos, en un acto del que participaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la subsecretaria de Hábitat, Florencia Ortiz. Desde el área de Hábitat explicaron que el avance surge a partir de un relevamiento realizado por el sector, donde se detectó que todavía restaba completar ese decreto para poder continuar con los pasos formales exigidos por la normativa.

En términos administrativos, el Decreto de Obligaciones Cumplidas funciona como una constancia esencial: acredita que se cumplimentaron requisitos previos y habilita la continuidad del trámite para la regularización dominial, con la mirada puesta en la etapa final del proceso, que es la obtención de los títulos de propiedad.

Desde el Municipio encuadraron la decisión como parte de una política sostenida de memoria, reconocimiento y acompañamiento a los Veteranos de Malvinas, con un punto central: garantizar seguridad jurídica sobre los espacios que ocupan y consolidar el respaldo institucional a entidades que forman parte del patrimonio social de la ciudad.

La gestión municipal anticipó que el trabajo continuará con el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y el área de Malvinas, con el objetivo de completar la documentación pendiente y avanzar hacia las instancias finales del trámite.