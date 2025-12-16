Río Grande abrió la inscripción para que clubes soliciten horarios de entrenamiento en gimnasios municipales durante el verano

ShelknamsurUshuaia14/12/2025
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia difundió un informe sobre el movimiento turístico relevado entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre. El dato más contundente fue el flujo de cruceros: en ese lapso, el Puerto de Ushuaia recibió 12.913 visitantes, en un contexto en el que la ciudad consolida su rol como puerta de entrada al turismo antártico y como uno de los principales destinos del extremo sur.
A días de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Ushuaia volvió a poner el foco en la prohibición total de la pirotecnia en la ciudad. A través de un recordatorio oficial, el Ejecutivo municipal remarcó la vigencia de la Ordenanza N° 971, que prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta —mayorista o minorista— y el uso particular de cualquier elemento de pirotecnia y cohetería, sin importar si es de venta libre o de fabricación autorizada.
El Municipio de Río Grande desarrolló una nueva instancia de formación destinada a los profesores de las Escuelas Deportivas Municipales, en el marco del Plan de Formación para el Fortalecimiento del Deporte. La actividad se denominó “Metodología de Enseñanza en el Deporte II” y funcionó como continuidad del ciclo iniciado el año pasado, con el objetivo de actualizar y ampliar herramientas para los equipos técnicos.
El Municipio de Río Grande informó que continúa operativo el sistema digital para solicitar turnos médicos a través del portal web municipal portalsalud.riogrande.gob.ar, una herramienta incorporada dentro del proceso de modernización de los servicios de salud. Según indicaron, el turnero permite a vecinos y vecinas gestionar turnos de forma simple, rápida y autónoma, las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
La preventa del Pase Temporada Invernal 2026 ya está habilitada para residentes de Tierra del Fuego, con valores promocionales vigentes del 12 al 31 de diciembre. La propuesta incluye además un Plan Familiar con descuentos para grupos familiares a partir de tres integrantes.
Este lunes, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ley que habilita la salmonicultura, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y cuestionamientos al proceso legislativo. La norma avanzó con el respaldo de FORJA, el Partido Justicialista y La Libertad Avanza, pero dejó expuesta una profunda división interna y un dictamen que llegó al recinto sin consenso previo.
Este lunes, en sesión, el legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman ratificó su rechazo a la modificación de la ley de salmoneras y cuestionó el contenido del proyecto y el proceso legislativo que derivó en su tratamiento en la Legislatura
En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.
Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y planteó que el próximo año exigirá “más eficiencia” en la gestión y una administración “responsable” de los recursos públicos, en un escenario económico que describió como complejo.
El Municipio de Río Grande informó que ya están abiertas las inscripciones para que clubes e instituciones deportivas de la ciudad puedan solicitar horarios de entrenamiento en los espacios deportivos municipales durante enero y febrero. La convocatoria comenzará a regir desde el lunes 5 de enero, a través de un formulario online.