Río Grande abrió la inscripción para que clubes soliciten horarios de entrenamiento en gimnasios municipales durante el verano

El Municipio de Río Grande informó que ya están abiertas las inscripciones para que clubes e instituciones deportivas de la ciudad puedan solicitar horarios de entrenamiento en los espacios deportivos municipales durante enero y febrero. La convocatoria comenzará a regir desde el lunes 5 de enero, a través de un formulario online.

Según detalló la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, la iniciativa se enmarca en el Plan de Acompañamiento y Apoyo Integral a Clubes, una política pública orientada a sostener el trabajo de las entidades deportivas locales mediante el acceso a infraestructura municipal, el acompañamiento para el desarrollo de eventos y actividades y la provisión de artículos deportivos.

Durante el período estival, las instituciones podrán realizar sus entrenamientos en los gimnasios Margen Sur, Reconquista, Guata Navarro, Carlos Margalot, Juan Manuel de Rosas y Malvinas Argentinas, además de la cancha de fútbol 11 del AGP, según confirmó el Municipio.

Para solicitar horarios, los clubes e instituciones interesadas deberán ingresar al sitio deportes.riogrande.gob.ar/plan-de-acompanamiento-y-apoyo-integral/ y completar el formulario correspondiente con los datos requeridos.

