Río Grande abrió la inscripción para que clubes soliciten horarios de entrenamiento en gimnasios municipales durante el verano

Según detalló la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, la iniciativa se enmarca en el Plan de Acompañamiento y Apoyo Integral a Clubes, una política pública orientada a sostener el trabajo de las entidades deportivas locales mediante el acceso a infraestructura municipal, el acompañamiento para el desarrollo de eventos y actividades y la provisión de artículos deportivos.

Durante el período estival, las instituciones podrán realizar sus entrenamientos en los gimnasios Margen Sur, Reconquista, Guata Navarro, Carlos Margalot, Juan Manuel de Rosas y Malvinas Argentinas, además de la cancha de fútbol 11 del AGP, según confirmó el Municipio.

Para solicitar horarios, los clubes e instituciones interesadas deberán ingresar al sitio deportes.riogrande.gob.ar/plan-de-acompanamiento-y-apoyo-integral/ y completar el formulario correspondiente con los datos requeridos.