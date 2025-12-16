Pérez celebró la aprobación unánime del Presupuesto 2026 en Río Grande y pidió “redoblar el esfuerzo” para sostener servicios y obras con recursos propios

Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y planteó que el próximo año exigirá “más eficiencia” en la gestión y una administración “responsable” de los recursos públicos, en un escenario económico que describió como complejo.

“El contexto económico es complejo y muchas decisiones que se toman a nivel nacional impactan en la vida cotidiana de nuestras ciudades y de nuestras familias. Frente a esa realidad, en Río Grande reafirmamos un camino a seguir”, expresó el jefe comunal.

En esa línea, resumió el enfoque del plan de gastos con tres ejes: “Ordenar para tener previsibilidad. Priorizar para sostener los servicios esenciales. Administrar con responsabilidad para cuidar cada peso de los vecinos y vecinas”.

Pérez afirmó que el Presupuesto 2026 “no es una lista de promesas”, sino una herramienta para sostener políticas sociales y avanzar con obras “responsables”, con el foco puesto en proyectos que puedan ejecutarse y concluirse “con recursos propios”. Según explicó, en un contexto de restricciones, la gestión tomó decisiones de asignación: “Cuando los recursos son limitados, hay que elegir”.

En ese marco, sostuvo que el Municipio optó por “sostener los servicios esenciales” e invertir “en lo social, en el deporte, en las juventudes y en que la ciudad funcione todos los días”.

El intendente también valoró el debate institucional y el respaldo de las y los concejales que acompañaron la votación. “Cuando hay diálogo y responsabilidad institucional, ganan los vecinos y vecinas de Río Grande”, señaló.

Por último, anticipó que 2026 será “un año de mucho trabajo”, con presencia territorial en los barrios y tareas vinculadas al cuidado de la infraestructura municipal.

