Lechman rechazó la modificación de la ley de salmoneras y advirtió que “el 011, Buenos Aires, sigue gobernando Tierra del Fuego”

“No demostraron ninguna ventaja. No explicaron si esto va a generar trabajo, ni cuánto ni dónde. Tampoco hubo un debate serio sobre el impacto ambiental”, señaló durante su intervención en el recinto.

Lechman puso el foco en el recorrido previo de la iniciativa y sostuvo que la norma llegó a la sesión sin haber construido un respaldo sólido en comisión. “El tratamiento no fue el adecuado. Faltó información para poder tomar una decisión responsable”, afirmó.

En ese marco, el legislador incorporó una definición política más amplia. Al hablar del “011”, explicó que se refería al poder central y a decisiones que, según su mirada, se toman desde Buenos Aires sin contemplar la realidad fueguina. “A 35 años de la provincialización, muchas decisiones estratégicas siguen tomándose fuera de la provincia. A veces parece que el 011 sigue gobernando Tierra del Fuego”, expresó.

También cuestionó que no se haya convocado a quienes impulsan la modificación de la ley para exponer fundamentos técnicos y ambientales. “Falta una parte del debate. Y cuando faltan datos, yo no acompaño”, remarcó.

Finalmente, Lechman ratificó su voto negativo y vinculó su postura con el cuidado del ambiente. “Como fueguino, no voy a acompañar algo que pueda contaminar nuestra única riqueza, que es el agua”, concluyó.