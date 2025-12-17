Siniestro fatal en Ushuaia: buscan determinar si un Ford Ka rojo estuvo involucrado y se fue del lugar

Con el avance de las primeras medidas, los investigadores establecieron la probable participación de un automóvil que, siempre según la hipótesis que se trabaja, se habría retirado de la escena tras el impacto. El vehículo fue identificado como un Ford Ka rojo, que fue localizado posteriormente.

De acuerdo con la información oficial, el rodado presentaba signos de rozamiento en sectores del lateral izquierdo, un detalle que ahora es clave para determinar si estuvo efectivamente vinculado al siniestro y en qué circunstancias.

Por orden del Juzgado de Instrucción N.° 3 del Distrito Judicial Sur, se llevaron adelante allanamientos en domicilios vinculados a los ocupantes del vehículo. En esos procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, mientras se profundiza el análisis para reconstruir la mecánica del hecho.

En el marco de la investigación, dos personas fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales. La causa continúa abierta y la Justicia busca esclarecer responsabilidades y establecer, con precisión, qué ocurrió en los minutos previos y posteriores al choque.