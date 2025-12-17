Von Der Thusen cargó contra la reforma de acuicultura: “Viene para destruir otras industrias” y alertó por el impacto en el turismo

El legislador provincial Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos) volvió a cuestionar la modificación de la Ley 1355 de acuicultura aprobada en la Legislatura y advirtió que la actividad, tal como se plantea, puede terminar afectando sectores que hoy sostienen empleo e identidad productiva en Tierra del Fuego.

En esa línea, el parlamentario fue directo al apuntar a las consecuencias indirectas del proyecto. “Estábamos hablando de traer una nueva industria para destruir otras industrias que hoy están funcionando, como el turismo”, sostuvo, y planteó una pregunta que resume su postura: “¿Qué turista va a querer venir a Tierra del Fuego si se destruye el ecosistema que justamente atrae por la pureza?”. 

“Un día triste” y críticas a la capacidad de control del Estado

Von Der Thusen también describió la jornada legislativa como “un día triste” y dijo que su voto negativo responde a una mirada intergeneracional, vinculada al cuidado ambiental y al futuro de la provincia. 

A la vez, cuestionó la capacidad real de fiscalización. “No pudiste controlar ni siquiera hacer un badén de un metro y vas a poder controlar una semejante industria, con jaulas de salmones a kilómetros de la costa”, expresó, al señalar que muchas veces los controles terminan dependiendo de denuncias ciudadanas y no de una acción sostenida del Estado. 

Votación ajustada y qué cambia con la nueva norma

La modificación de la Ley 1355 se sancionó en la 4ª sesión ordinaria del 16 de diciembre, con una votación 8 a 7, en un debate que expuso divisiones y discursos contrapuestos dentro del recinto. 

Según el detalle difundido la reforma mantiene la prohibición total del cultivo y producción de salmónidos en el Canal Beagle y en otros entornos sensibles como Laguna Esmeralda y Lago Fagnano, pero habilita permisos en otros cuerpos de agua bajo un esquema de evaluaciones y reglas específicas. 

En paralelo, el gobernador Gustavo Melella defendió la sanción como un paso para “ampliar la matriz productiva” y atraer inversión, mientras desde La Libertad Avanza se presentó la norma como el reemplazo de una prohibición total por un marco regulado con control ambiental más estricto.

JLDICIEMBRE2025

El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Shelknamsur
Legislatura 17/12/2025

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.

