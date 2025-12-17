Von Der Thusen cargó contra la reforma de acuicultura: “Viene para destruir otras industrias” y alertó por el impacto en el turismo

En esa línea, el parlamentario fue directo al apuntar a las consecuencias indirectas del proyecto. “Estábamos hablando de traer una nueva industria para destruir otras industrias que hoy están funcionando, como el turismo”, sostuvo, y planteó una pregunta que resume su postura: “¿Qué turista va a querer venir a Tierra del Fuego si se destruye el ecosistema que justamente atrae por la pureza?”.

“Un día triste” y críticas a la capacidad de control del Estado

Von Der Thusen también describió la jornada legislativa como “un día triste” y dijo que su voto negativo responde a una mirada intergeneracional, vinculada al cuidado ambiental y al futuro de la provincia.

A la vez, cuestionó la capacidad real de fiscalización. “No pudiste controlar ni siquiera hacer un badén de un metro y vas a poder controlar una semejante industria, con jaulas de salmones a kilómetros de la costa”, expresó, al señalar que muchas veces los controles terminan dependiendo de denuncias ciudadanas y no de una acción sostenida del Estado.

Votación ajustada y qué cambia con la nueva norma

La modificación de la Ley 1355 se sancionó en la 4ª sesión ordinaria del 16 de diciembre, con una votación 8 a 7, en un debate que expuso divisiones y discursos contrapuestos dentro del recinto.

Según el detalle difundido la reforma mantiene la prohibición total del cultivo y producción de salmónidos en el Canal Beagle y en otros entornos sensibles como Laguna Esmeralda y Lago Fagnano, pero habilita permisos en otros cuerpos de agua bajo un esquema de evaluaciones y reglas específicas.

En paralelo, el gobernador Gustavo Melella defendió la sanción como un paso para “ampliar la matriz productiva” y atraer inversión, mientras desde La Libertad Avanza se presentó la norma como el reemplazo de una prohibición total por un marco regulado con control ambiental más estricto.