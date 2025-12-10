Rechazo a las salmoneras: “No voy a acompañar nada que ponga en riesgo el agua”, advirtió Lechman

ShelknamsurRío Grande 09/12/2025
El Mercado del Atlántico abrió sus puertas en Río Grande y ya funciona en el Paseo Canto del Viento, sobre Fagnano 650. Con esta inauguración, la ciudad se integra de manera formal a la red patagónica de comercialización impulsada junto a Río Gallegos y otros municipios del sur, con el foco puesto en los emprendedores y la producción local.
ShelknamsurRío Grande 09/12/2025
Con una gran concurrencia de familias, niñas y niños, Río Grande vivió este domingo la tradicional Fiesta del Encendido del Árbol de Navidad, una celebración que combinó música en vivo, actividades recreativas y propuestas culturales pensadas para toda la comunidad, y que además dejó un saldo positivo para la economía local.
ShelknamsurUshuaia09/12/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, incorporó una nueva estación al programa BiciUshuaia en el marco de su segunda temporada, consolidando la iniciativa como una política pública de movilidad sustentable en la ciudad. Desde el lunes 8 de diciembre está disponible la estación “Plaza Chupetín”, ubicada en Pioneros Fueguinos 4631, que funciona de 15 a 20 horas y está destinada a usuarios mayores de 16 años.
ShelknamsurUshuaia09/12/2025
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia presentó la primera etapa de “Verano Conectado”, un programa de talleres breves y gratuitos pensado para que vecinos y vecinas de todas las edades fortalezcan sus habilidades digitales, comunicacionales y tecnológicas.
ShelknamsurRío Grande 09/12/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, puso en marcha el Mini Parque Vial, una propuesta recreativa y formativa que reunió a numerosas familias en el Cono de Sombra, donde chicos y chicas disfrutaron de una tarde de aprendizaje y diversión al aire libre.
ShelknamsurNacionales10/12/2025
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro con el secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. De la reunión también participó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el sistema de salud municipal.
ShelknamsurLegislatura 10/12/2025
El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, advirtió sobre la ausencia de información clara y de debate institucional en torno al acuerdo entre YPF, Terra Ignis y el Gobierno provincial, que prevé la cesión de yacimientos y el retiro de la petrolera estatal. Calificó la operación como “compleja, delicada y estratégica” y reclamó que los funcionarios responsables de la negociación concurran a la Legislatura para responder preguntas y despejar dudas.
ShelknamsurLegislatura 10/12/2025
Durante una entrevista con Extremos Conectados, Lechman sostuvo que la propuesta para modificar la actual normativa —que hoy funciona como freno a la instalación de salmoneras— avanzó sin el tratamiento legislativo adecuado.
ShelknamsurRío Grande 10/12/2025
El Municipio de Río Grande informó que el próximo lunes comenzará la distribución de los módulos alimentarios destinados a las vecinas y vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal, con un cronograma que se extenderá por varios barrios de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia10/12/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante un operativo de control vehicular en el camping municipal con el objetivo de reforzar la seguridad vial y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.