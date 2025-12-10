Rechazo a las salmoneras: “No voy a acompañar nada que ponga en riesgo el agua”, advirtió Lechman

Durante una entrevista con Extremos Conectados, Lechman sostuvo que la propuesta para modificar la actual normativa —que hoy funciona como freno a la instalación de salmoneras— avanzó sin el tratamiento legislativo adecuado.

Legislatura 10/12/2025ShelknamsurShelknamsur
20251210124004_1000631531
Copiar Código AMP

“No pudieron demostrar cuáles serían las ventajas concretas de cambiar la ley. No explicaron si la modificación generaría uno, cien o mil puestos de trabajo. Tampoco hubo un debate profundo sobre el impacto ambiental”, señaló.

“No voy a apoyar un proyecto que no fundamenta nada”

El parlamentario advirtió que la iniciativa llegó al recinto sin la información mínima necesaria para adoptar una decisión responsable.

“Se escucharon mayormente voces críticas de la actividad, pero no se convocó a quienes impulsan la reforma para que argumenten sus razones. Falta una parte del debate, y mientras no esté, no puedo acompañar el proyecto”, insistió.

También remarcó que el arribo del texto al pleno legislativo no altera en nada su postura:
“Así como está redactado, no lo acompaño. Lo dije desde el principio: faltaron datos, faltó discusión y faltaron todas las voces involucradas”.

Defensa del ambiente y de la identidad provincial

Lechman subrayó que su posición no se limita a aspectos técnicos, sino que responde a una convicción personal ligada a la protección del entorno natural.

“Soy nacido en esta provincia y no estoy de acuerdo con permitir actividades que puedan dañar nuestros recursos naturales. Lo único que realmente nos pertenece y debemos preservar es nuestro entorno, especialmente el agua”, enfatizó.

Últimos artículos
20251210142249_20251023134750-20250724092939-lapadula

Lapadula advirtió por la falta de información sobre el acuerdo YPF–Terra Ignis y reclamó que los funcionarios den explicaciones

Shelknamsur
Legislatura 10/12/2025

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, advirtió sobre la ausencia de información clara y de debate institucional en torno al acuerdo entre YPF, Terra Ignis y el Gobierno provincial, que prevé la cesión de yacimientos y el retiro de la petrolera estatal. Calificó la operación como “compleja, delicada y estratégica” y reclamó que los funcionarios responsables de la negociación concurran a la Legislatura para responder preguntas y despejar dudas.

Te puede interesar
20251210142249_20251023134750-20250724092939-lapadula

Lapadula advirtió por la falta de información sobre el acuerdo YPF–Terra Ignis y reclamó que los funcionarios den explicaciones

Shelknamsur
Legislatura 10/12/2025

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, advirtió sobre la ausencia de información clara y de debate institucional en torno al acuerdo entre YPF, Terra Ignis y el Gobierno provincial, que prevé la cesión de yacimientos y el retiro de la petrolera estatal. Calificó la operación como “compleja, delicada y estratégica” y reclamó que los funcionarios responsables de la negociación concurran a la Legislatura para responder preguntas y despejar dudas.

multimedia.normal.bc35441d0d32abae.bm9ybWFsLndlYnA=

“El comercio fueguino necesita sostener el empleo”: Lapadula busca un acuerdo legislativo ante la urgencia del sector

Shelknamsur
Legislatura 28/11/2025

En el marco de una reunión con la AREF y las cámaras de comercio de Ushuaia y Río Grande, el legislador Matías Lapadula puso sobre la mesa la urgencia de brindar respuestas a un sector golpeado. Aunque la Comisión 2 no logró quórum, Lapadula destacó que el diálogo se mantuvo y que “la realidad del comercio exige respuestas urgentes”.

Lo más visto
photo_5028529972401867539_w-1-1 (1)

Río Grande se suma a la red patagónica del Mercado del Atlántico: qué ofrece, dónde queda y cuáles son los horarios

Shelknamsur
Río Grande 09/12/2025

El Mercado del Atlántico abrió sus puertas en Río Grande y ya funciona en el Paseo Canto del Viento, sobre Fagnano 650. Con esta inauguración, la ciudad se integra de manera formal a la red patagónica de comercialización impulsada junto a Río Gallegos y otros municipios del sur, con el foco puesto en los emprendedores y la producción local.

md (71)

BiciUshuaia suma una nueva estación en la Plaza Chupetín y amplía la red de bicicletas públicas

Shelknamsur
Ushuaia09/12/2025

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, incorporó una nueva estación al programa BiciUshuaia en el marco de su segunda temporada, consolidando la iniciativa como una política pública de movilidad sustentable en la ciudad. Desde el lunes 8 de diciembre está disponible la estación “Plaza Chupetín”, ubicada en Pioneros Fueguinos 4631, que funciona de 15 a 20 horas y está destinada a usuarios mayores de 16 años.

photo_5028585429019593529_y-1

Vuoto se reunió con Andrés Rodríguez (UPCN) para avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud municipal

Shelknamsur
Nacionales10/12/2025

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro con el secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. De la reunión también participó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el sistema de salud municipal.

20251210142249_20251023134750-20250724092939-lapadula

Lapadula advirtió por la falta de información sobre el acuerdo YPF–Terra Ignis y reclamó que los funcionarios den explicaciones

Shelknamsur
Legislatura 10/12/2025

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, advirtió sobre la ausencia de información clara y de debate institucional en torno al acuerdo entre YPF, Terra Ignis y el Gobierno provincial, que prevé la cesión de yacimientos y el retiro de la petrolera estatal. Calificó la operación como “compleja, delicada y estratégica” y reclamó que los funcionarios responsables de la negociación concurran a la Legislatura para responder preguntas y despejar dudas.