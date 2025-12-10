Rechazo a las salmoneras: “No voy a acompañar nada que ponga en riesgo el agua”, advirtió Lechman

“No pudieron demostrar cuáles serían las ventajas concretas de cambiar la ley. No explicaron si la modificación generaría uno, cien o mil puestos de trabajo. Tampoco hubo un debate profundo sobre el impacto ambiental”, señaló.

“No voy a apoyar un proyecto que no fundamenta nada”

El parlamentario advirtió que la iniciativa llegó al recinto sin la información mínima necesaria para adoptar una decisión responsable.

“Se escucharon mayormente voces críticas de la actividad, pero no se convocó a quienes impulsan la reforma para que argumenten sus razones. Falta una parte del debate, y mientras no esté, no puedo acompañar el proyecto”, insistió.

También remarcó que el arribo del texto al pleno legislativo no altera en nada su postura:

“Así como está redactado, no lo acompaño. Lo dije desde el principio: faltaron datos, faltó discusión y faltaron todas las voces involucradas”.

Defensa del ambiente y de la identidad provincial

Lechman subrayó que su posición no se limita a aspectos técnicos, sino que responde a una convicción personal ligada a la protección del entorno natural.

“Soy nacido en esta provincia y no estoy de acuerdo con permitir actividades que puedan dañar nuestros recursos naturales. Lo único que realmente nos pertenece y debemos preservar es nuestro entorno, especialmente el agua”, enfatizó.